Gallagher, trapper a Le Iene/ Video, “solo caz*ate su di me. Non sono superficiale”

Gallagher, il trapper vero nome Gabriele Magi, si racconta a cuore aperto a Le Iene su Italia 1. L’inviato Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni con il trapper che ha fatto tanto parlare di sè dopo la condanna per tentata rapina e lesioni. Non solo, lo scorso mese il trapper è finito ancora una volta su tutte le pagine dei giornali per il tentativo di rapina di un furgone di consegne, anche se il trapper ha più volte smentito la cosa. Quale occasione migliore per il trapper che raccontare come sono andate davvero le cose? Intervistato dalle Iene, Gabriele Magi parla della sua vita privata e professionale fatta di luci ed ombre: dal periodo della droga alla grande passione per la musica”. Si parte da una caffè in cui il trapper non nasconde: “ho avuto un periodo dove mi drogavo molto” ma per fortuna l’ha superato alla grande. Il trapper tra le tante cose parla anche del recente caso di cronaca che l’ha coinvolto: tentativo di rapina di un furgone di consegne.

Gallagher e la rapina del furgone: “non è vero nulla”

“Non è vero se vuoi ti faccio vedere il video. Stavamo a Latina c’era sto camion davanti all’entrata dell’amico mio. Non l’ho sposato io, ma un mio amico” – precisa Gallagher che prosegue dicendo – “è una cosa inventata per fare notizia, ma è una cosa triste, invece di andare a dire cosa un trapper fa come lavoro. Faccio canzoni, sto tutto il giorno a far intrattenimento, è un lavoro anche fare storie”. Non solo, il trapper parla anche del periodo trascorso al gabbiotto: “mi sono fatto in*ulare dalle guardie, dei giornalisti, da chi avevo accanto” e confessa come quel momento della sua vita abbia avuto della conseguenze anche nella sua vita professionale. “Avevo firmato con l’etichetta di Ultimo ma poi mi hanno lasciato” – dice il trapper cattivo che però precisa “non sono superficiale, c’è un mondo da scoprire”. Clicca qui per vedere il video servizio a Le Iene.



