Gallarate, bambino di 2 anni investito nel passeggino/ Ricoverato in gravi condizioni

Gallarate, bimbo nel passeggino travolto da un’automobile

Tragedia a Gallarate, in provincia di Varese, dove un bambino stava attraversando la strada con la mamma ed è stato investito. Il piccolo, di due anni, si trovava nel passeggino ed è stato travolto da un’automobile, una Fiat Panda. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di domenica a Gallarate, in provincia di Varese. La donna non ha riportato ferite di nessun tipo ma non è stato lo stesso per il figlio.

Prostitute uccise a Roma, attesa per convalida del fermo per De Pau/ Poi l'udienza

Se infatti la mamma è rimasta illesa, il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto: sono intervenuti immediatamente sul posto i soccorritori del 118, un’automedica e i medici rianimatori con l’elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo. Per tentare di di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sta indagando la Polizia Locale, che cercherà di capire come siano andati realmente i fatti, come spiega Il Giornale.

Donna morta carbonizzata in bagagliaio auto/ Alice Neri: interrogati marito e un uomo

Gallarate, il bambino trasferito in elisoccorso a Bergamo

I genitori del bambino, seduto nel passeggino, non si sarebbero accorti dell’auto che stava arrivando, una Fiat Panda. L’autovettura ha centrato in pieno il bimbo di 2 anni, posizionato a bordo del passeggino, proprio mentre insieme stavano attraversando la strada. Alla guida dell’auto che ha colpito il piccolo c’era una donna di 70 anni, che ha spiegato di non aver visto la famiglia. L’automobilista, infatti, era appena uscita da una rotonda e non si sarebbe accorta della presenza dei genitori e del piccolo sulla carreggiata.

Liliana Resinovich/ Avv Gentile: "Indagini claudicanti, confusa destra con sinistra…"

Il bambino è stato portato in ospedale: qui, dopo essere stato intubato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, “Papa Giovanni”. Il piccolo di 2 anni ha riportato un grave trauma cranico mentre la 70 enne è stata sottoposta all’alcol test. Come riporta La Repubblica, i genitori del piccolo sono sotto shock. Non è chiaro se stessero attraversando sulle strisce o meno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA