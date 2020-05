GALLERA CONVOCATO IN PROCURA A BERGAMO/ Riferirà su PS Alzano e RSA “Sono tranquillo”

Pubblicità

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è stato convocato presso la procura di Bergamo dove si è presentato intorno alle ore 17 di giovedì, per essere ascoltato dal pool dei pm coordinato dal procuratore Maria Cristina Rota che indaga sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano e sulla gestione dei pazienti nelle Rsa. Ovvero due nodi cruciali dell’emergenza coronavirus in Lombardia. Il pronto soccorso di Alzano sarebbe stato uno dei focolai più importanti per la diffusione del covid-19 in tutta la provincia di Bergamo. La gestione delle Residenze Sanitarie per Anziane è invece tristemente salita alla ribalta per aver provocato una vera e propria strage tra gli over 80, la fascia di gran lunga più colpita dal coronavirus. Come Gallera, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarà presto convocato come persone informata sui fatti, in particolare in riferimento alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro all’inizio di marzo, per la quale la Regione Lombardia è spesso entrata in contrasto anche col Governo e col presidente del consiglio Conte.

GALLERA CONVOCATO IN PROCURA: “NON SONO PREOCCUPATO”

Al suo arrivo presso la procura di Bergamo Giulio Gallera ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti presenti, manifestando tranquillità: “E’ un atto dovuto. La magistratura sta approfondendo e noi siamo informati sui fatti. Non sono preoccupato“. Gallera ha trovato però ad aspettarlo fuori dalla procura il vicesindaco di Valbondione Walter Semperboni, che lo ha seguito fino all’ingresso: “Chiedo le sue dimissioni, non ha mai risposto alle mie domande“, ha affermato il vicesindaco che ha perso il padre per il coronavirus nelle scorse settimane. La Procura di Bergamo, attraverso la Guardia di Finanza, ha convocato come persona informata sui fatti anche il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, che nelle prossime ore fisserà l’incontro con i pm che indagano sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano. Bonometti ha già spiegato in un’intervista il suo punto di vista sul tema: “Nelle riunioni che abbiamo avuto tra fine febbraio e i primi giorni di marzo, la Regione è sempre stata d’accordo con noi nel non ritenere utile, ma anzi dannosa, una eventuale zona rossa sul modello Codogno per chiudere i comuni di Alzano e Nembro“



