Gallera fa jogging ma viola zona arancione/ Assessore Lombardia nella bufera

Giulio Gallera di nuovo nella bufera: l’assessore al Welfare di Regione Lombardia ha violato la zona arancione facendo jogging e sui social network è scoppiato il caos. A dare notizia della violazione, senza volerlo, è stato lo stesso esponente di Forza Italia: Gallera ha pubblicato su Instagram uno scatto dopo una sessione di corsa insieme ad altri runner lungo il Naviglio Martesana in un punto del percorso ciclabile che però è riconosciuto come parte del comune di Cernusco sul Naviglio. Oltre ad essere consentita solo in forma individuale, ricordiamo che l’attività sportiva è possibile solo senza uscire dal proprio Comune. Una svista che non è passata inosservata sul web, ecco una carrellata di commenti: «Violate due nome del dpcm: divieto di fare sport in gruppo e uscire dal comune in una regione in zona arancione. Gallera, lei è imbarazzante», «Il rispetto delle regole vale solo per i comuni mortali?», «Quindi se domani mi beccano fuori dal mio comune posso usare questo post come autocertificazione?».

Gallera fa jogging ma viola zona arancione: “Ero sovrappensiero”

Già nel mirino dei critici per alcuni scivoloni, basti pensare alla gaffe sull’RT, Giulio Gallera deve fare fronte a un nuovo caso social. L’assessore al Welfare ha tenuto a fare una precisazione sulla violazione della zona arancione, come riporta il Corriere della Sera: «Sono uscito a correre, come faccio quando posso, lungo un percorso urbano tra quelli frequentati da noi runner milanesi. Ero solo, gli amici li ho incrociati alla partenza e poi ognuno è partito in base al proprio passo e alla distanza che si era prefissato». L’esponente forzista ha aggiunto: «Io mi sentivo bene, le gambe andavano, avevo la musica nelle orecchie e, se c’era, non ho fatto caso ad alcun cartello che segnalasse il confine comunale. Avrò probabilmente sconfinato di un paio di chilometri e mi dispiace, ma non c’era alcuna intenzione, è avvenuto semplicemente perché ero soprappensiero, immerso nella corsa lungo un percorso milanese riservato a runner e ciclisti».

