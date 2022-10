Gallette di riso Carrefour ritirate da mercato/ “Possibile presenza di micotossine”

Alcuni lotti delle gallette di riso giganti del marchio Carrefour bio sono stati ritirati dal mercato per la “possibile presenza di micotossine”. L’avviso è stato pubblicato nelle scorse ore sul sito del Ministero della Salute, nell’apposita sezione relativa ai richiami alimentari. In questa sede, come riportato da Quotidiano Nazionale, vengono specificati anche i dettagli del prodotto incriminato: il produttore è Continental Bakeries Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ed i lotti richiamati sono il R22159A e il R22160A con scadenza 9-10/6/2023.

Toni Pipitone contro Piera Maggio: “Ha divulgato dati privati”/ “Denise non c’entra”

Le gallette di riso in questione sono state dunque ritirate dagli scaffali dei supermercati. Ai consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati, invece, come si legge sul sito del Ministero della Salute, “sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarli nel punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso”. In molti, in tal senso, si stanno domandando quali sono i rischi per coloro che hanno già ingerito il prodotto.

ANTONIA BIANCO UCCISA DALL'EX COMPAGNO CARMINE BUONO/ Colpita con uno stiletto al cuore, la storia

Gallette di riso Carrefour ritirate da mercato: quali sono i rischi

Le gallette di riso del marchio Carrefour bio dei lotti R22159A e R22160A sono state ritirate dal mercato per “possibile presenza di micotossine”, ma per fortuna i rischi da una eventuale consumazione del prodotto, come annunciato dal Ministero della Salute, non sono elevati. Nel documento, come riportato da Quotidiano Nazionale, si spiega infatti che “solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute”.

I consumatori dunque possono tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in un periodo in cui l’allerta è elevata per quel che concerne il mercato alimentare. I richiami nelle scorse settimane sono stati infatti numerosi, ma i motivi in quei casi erano da ricondurre alla presenza di pericolosi batteri come la Listeria Monocytogenes e l’Escherichia coli, che sono responsabili delle più comuni tossinfezioni alimentari.

Terapia universale blocca Covid e tutte le varianti/ Usato mRna, ma non come vaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA