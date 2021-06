Galli a pranzo con 10 persone/ Tavolata senza mascherina: tranne una al braccio…

Massimo Galli fotografato a pranzo in una tavolata con altre 10 persone. Lo “scoop”, se così può chiamarsi, è firmato Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino, che non ha mancato di sottolineare come la partecipazione dell’infettivologo dell’Istituto Sacco di Milano a quella che viene definita “un’allegra tavolata al mare” strida con l’immagine dell’esperto “sempre inflessibile nella richiesta di rigore e chiusure anti-Covid“. Adesso tocca capire: a quando risale lo scatto in questione? Può essere si tratti di una foto precedente allo scoppio della pandemia? Il dubbio è legittimo, ma a fugarlo parrebbe essere una delle commensali immortalate nello scatto. La donna, infatti, porta infilata “al braccio” una mascherina…

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 5 giugno: numeri vincenti!

Massimo Galli a pranzo con 10 persone: quando la Lucarelli accusava Figliuolo…

Non è la prima volta che uno dei volti pubblici associati al rispetto delle regole anti-Covid viene accusato di “predicare bene e razzolare male“. Nel mirino della stampa, pochi giorni fa, era finito in particolare il Commissario Figliuolo. Contro il generale dell’Esercito si era scagliata in particolare Selvaggia Lucarelli, che dalle pagine di TPI aveva scritto: “Nella giornata di oggi, venerdì 28 maggio, il generale Figliuolo è arrivato a Perugia insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Scopo della visita: verificare che la campagna vaccinale prosegua con successo. Ad accoglierli la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la task force regionale. (…) Peccato che all’ora di pranzo il generale Figliuolo partecipasse a un buffet al chiuso assieme a decine di persone e, soprattutto, allestito in una struttura aziendale/ospedaliera, il CREO, centro di ricerche emato-oncologiche. Nelle foto scattate all’interno lo si nota di fianco al direttore generale della struttura, ma ci sono anche il sindaco e il presidente di Regione. La domanda è: possibile che non ci fossero un luogo e una modalità più consoni per pranzare? È ancora vietato mangiare nei ristoranti al chiuso per evitare che molte persone restino a lungo in spazi chiusi, insieme senza mascherine e poi il commissario straordinario per l’emergenza Covid dà il cattivo esempio?“.

LEGGI ANCHE:

"Coronavirus di pipistrello modificato a Wuhan"/ RaTG13 al vaglio degli 007 UsaESTRAZIONE MILLION DAY/ Quali sono i numeri vincenti di oggi 5 giugno 2021? Eccoli!

© RIPRODUZIONE RISERVATA