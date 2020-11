Galli “Ciondolo anti-Covid? Scudo magnetico non esiste”/ Tiani “Mio scivolone”

Un “ciondolo magico contro il Covid”, cosa ne pensa l’immunologo Massimo Galli? Se ne è parlato oggi a L’Aria che tira, con uno scontro tra quest’ultimo e Giuseppe Tiani, segretario nazionale del sindacati di polizia Siap, nonché presidente di InnovaPuglia. Tiani, ricordiamolo, Commissione affari costituzionali della Camera aveva mostrato la sua curiosa iniziativa, un ciondolo per l’appunto, descritto come un micro purificatore d’aria e strumento per tenere alla larga il Coronavirus. “Sulla realtà rappresentata da questo specifico dispositivo, in questo momento non posso dire nulla”, ha esordito l’immunologo in collegamento con il programma di La7. “Trovo abbastanza improbabile però che possa essere utilizzato nel contesto e nelle modalità in cui è stato presentato”, ha aggiunto Galli parlando di una “buona dose di azzardo”. Nonostante la presenza di strumenti di purificazione dell’ambiente, ha proseguito Galli nel corso del suo intervento, “lo scudo magnetico contro il virus non esiste”. Dunque, rivolgendosi ai telespettatori ha aggiunto: “In questo momento sarebbe francamente meglio parlare di mascherina e strumenti di protezione convenzionali. Bisogna avere la mente aperta anche nei confronti di eventuali altre opportunità tecnologiche”. Ma sul ciondolo anti-Covid ha commentato: “Mi risulta difficile mandarla giù senza avere alcun dato in mano”.

GALLI PARLA DEL CIONDOLO ANTI-COVID: LA REPLICA DI TIANI

Giuseppe Tiani, di contro, non ha avuto problemi oggi a definire “uno scivolone” quanto ammesso in Parlamento in merito al ciondolo anti-Covid portato al collo e che proteggerebbe dal Coronavirus. “Ho semplicemente chiesto, e probabilmente ho commesso un errore di comunicazione, di utilizzare la tecnologia più all’avanguardia che purifica l’aria per la solubilità degli ambienti”, ha quindi spiegato, rivolgendosi alla padrona di casa Myrta Merlino, anche lui in collegamento su La7. La conduttrice ha incalzato il suo ospite affinchè lanciasse un appello chiaro: “Niente ciondoli, tante mascherine e tamponi”. Tiani aveva spiegato: “Non ho mai accostato ciondoli salvifici alla Wanna Marchi per respingere il coronavirus, porto la mascherina tutti i giorni e utilizzo tutti i disinfettanti possibili”. In merito al suo intervento in Commissione affari costituzionali, infine, aveva concluso: “Sono stato dileggiato ingiustamente, ho 33 anni di onoratissimo servizio”.

#lariachetira Massimo #Galli: “In questo momento sarebbe francamente meglio parlare di mascherina e strumenti di protezione convenzionali. Bisogna avere la mente aperta anche nei confronti di eventuali altre opportunità tecnologiche” https://t.co/diURgPV8Ht — La7 (@La7tv) November 11, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA