Galli “Covid? Non si può continuare a far finta di niente”/ “31mila morti quest’anno”

Il professor Massimo Galli, ex primario di malattie infettive del Sacco, docente dell’università Statale di Milano, è stato intervistato stamane in collegamento con il programma di Rai Tre, Agorà. Si parla ovviamente della situazione covid e della nuova ondata che sta travolgendo l’Italia in questi giorni: “Le pandemie non si arrestano per decreto – esordisce lo stimato professor Massimo Galli – e questa pandemia si è comportata come purtroppo ci si poteva aspettare, un virus abilissimo a emettere nuove varianti in grado di essere molto più diffusive delle precedenti anche a dispetto del vaccino”.

“Attenzione – ha aggiunto Galli – voglio sottolineare che il vaccino è fondamentale per non morire e non finire in ospedale con la malattia grave, e anche per avere in prospettiva meno effetti collaterali se ti infetti, ma il concetto di fondo è che il virus cambia e che non era difficilissimo prevedere che avremmo avuto un problema serio come quello che stiamo affrontando in questi giorni”.

MASSIMO GALLI: “DOBBIAMO FARE TUTTI GLI SFORZI PER CONTENERE IL COVID”

Sui contagiati, che secondo molti dovrebbero venire “liberati” se asintomatici, Massimo Galli spiega: “Io continuo a pensare che gli sforzi e i tentativi per cercare il più possibile di limitare la diffusione della malattia devono essere fatti, anche perchè non è una grande idea che la gente si infetti, come qualcuno ha detto, ovvero, che ci stiamo immunizzando attraverso i contagi”.

Massimo Galli ha ricordato l’enorme numero di vittime per covid: “Attenzione perchè le infezioni creano problemi e i problemi sono lì da vedere, anche nonostante una serie di falsi miti e facendo il conto peggiore di tutti, quello di morti: da inizio anno ad oggi il numero di decessi per malattia è davvero importante e questo credo che vada sottolineato, non è accettabile continuare a far finta che questa cosa non esiste. Non si può continuare a dire alla gente che non c’è problema. Negli ultimi 28 giorni abbiamo avuto pi di 1.600 morti e non sono pochi, ben 31mila dall’1 gennaio”.

