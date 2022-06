Galli “Covid? Vogliono far finire pandemia per decreto”/ “Questa storia non è chiusa”

E’ critico il parere di Massimo Galli nei confronti dell’alleggerimento delle misure restrittive anti covid, messo in atto nelle ultime settimane dal governo, a cominciare dall’eliminazione dell’obbligo di mascherine al chiuso (salvo ospedali, Rsa e mezzi pubblici). Secondo l’ex primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si sta cercando di far terminare una pandemia, come appunto quella di covid in corso, attraverso le leggi e non per via di mezzi sanitari. Interpellato dai microfoni di Gr1 su Radio 1, Massimo Galli ha spiegato, sottolineando come il problema non sia solo italiano: “In tutto il mondo c’è una corsa a far cessare la pandemia di covid per decreto. La pandemia termina per naturale acquisizione di una immunità da parte della popolazione”.

Galli: "Ho il long covid sto male da 5 mesi"/ "Noi medici siamo preoccupati da tempo"

Peccato però che l’immunità di gregge non sia ancora stata raggiunta e probabilmente mai si raggiungerà vista l’estrema mutevolezza del covid, che “sforna” varianti ogni tot: “Avremo sempre comunque qualcuno che quando si infetta andrà male – spiega ancora il docente universitario – pochi o tanti che siano, chiaramente questo giustifica il tentativo di evitare il più possibile nuove infezioni. Piaccia o non piaccia questa non è una storia finita”.

Galli: “Vaiolo delle scimmie? Impossibile una pandemia”/ “E' un virus poco mutevole”

MASSIMO GALLI: “L’ANDAMENTO ATTUALE DEL COVID INDUCE…”

Nelle ultime due settimane i casi di covid sono tornati a salire in maniera importante, e fortunatamente per ora il sistema sanitario non sembra subire questo cospicuo aumento; vero è, però, che gli ospedalizzati, come abbiamo potuto imparare in questi due anni e mezzo di covid, crescono in “ritardo” rispetto all’aumento dei contagi.

“L’andamento attuale – spiega Massimo Galli – induce qualcosa in più di un sospetto su una nuova, si spera modesta, ondata rappresentata dall’arrivo e dall’espansione di una ulteriore variante Omicron 5. Quanto siano veramente più buone le Omicron e quanto siano veramente più difesi gli ospiti non è ancora possibile dirlo. Verosimilmente – conclude il prof – la strategia di queste nuove varianti va verso una minore patogenecità”.

"Vaiolo scimmie emergenza internazionale? Atto dovuto"/ Galli: "Niente allarmi, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA