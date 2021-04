Galli elogia Bertolaso/ Video: “Sui vaccini in Lombardia fatto un salto importante”

Massimo Galli elogia Guido Bertolaso nel corso de L’aria che tira. Ospite di Myrta Merlino, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha messo in risalto i meriti del consulente di Regione Lombardia per il passo in avanti fatto sul piano vaccinale: «Mi sento di dover sottolineare, dati alla mano, che il salto fatto in Lombardia è molto importante».

Nel corso del suo intervento, Massimo Galli ha aggiunto: «Saluto Guido Bertolaso che certamente ha avuto un ruolo molto importante in tutto questo, i numeri lo dicono e mi fa molto piacere: non perché non ci siano stati avanzamenti importanti, ma siamo ancora lontani dall’aver ottenuto il risultato complessivo, ma sono due scelte diverse».

GALLI ELOGIA BERTOLASO: IL VIDEO

Celebrato da Massimo Galli, Guido Bertolaso a L’aria che tira ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale in Lombardia: «Oggi 115 mila vaccini, stiamo facendo in questo momento 115 vaccini al minuto: penso che alle 21 supereremo abbondantemente il traguardo che ci ha dato il generale Figliuolo. Devo dire che è un risultato davvero eccellente, frutto di un gioco di squadra». L’ex capo della Protezione Civile ha poi aggiunto: «E’ tutto collegato e connesso: se si apre, si riducono gli orari del coprifuoco, si può ricominciare a vivere solo se la campagna di vaccinazione procederà più velocemente di quanto fatto fino ad oggi. Noi stiamo dando tutto il massimo, non è facile fare 115 vaccini al minuto nella sola Lombardia».

