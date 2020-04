Galliani/ “Sarri fu vicinissimo al Milan, tentammo CR7, Kakà al Monza? Vi spiego…”

Lunga quanto romantica intervista rilasciata dall’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani. Parlando in questo giorno di festa con i microfoni di Sky Sport, l’ex numero due dei rossoneri ha toccato svariati argomenti, a cominciare dai giocatori che più sono rimasti nel cuore dello stesso manager del Monza: “Sono arrivati subito Gullit e Van Basten e l’anno dopo Rijkaard. Avevamo una grande difesa. Abbiamo comprato tanti campioni, a partire da Van Bastern. A me è rimasto nel cuore anche Kakà che è anche ritorno al Milan. Sheva è stato immenso, così come Ronaldinho, Weah, Boban, Savicevic. Sono davvero tanti”. Tanti arrivi ma anche tanti colpi sfumati, a cominciare da Carlitos Tevez, passando da Roberto Baggio (“Già preso cinque anni prima del suo arrivo al Milan”), e ancora, Del Piero e Cristiano Ronaldo: “Lo Sporting ci chiese una cifra molto alta, circa 16-17 miliardi, per un giocatore che aveva solo 16 anni. Totti, invece, lo abbiamo corteggiato a lungo, ma non è mai voluto andare via dalla Roma”.

ADRIANO GALLIANI: “GUARDIOLA AL MILAN? CI PROVAI”

Lungo anche l’elenco di tecnici che hanno solamente sfiorato la panchina del Diavolo, come ad esempio l’attuale allenatore della Juventus, Maurizio Sarri: “E’ stato ad un passo dal Milan. Guardiola non è mai stato vicinissimo. Nel suo anno sabbatico l’ho chiamato qualche volta, ci abbiamo provato ma non è mai stato vicino al Milan”. E a proposito di tecnici, sono tre, secondo Galliani, quelli che hanno fatto la storia del Milan: “Abbiamo avuto tanti grande tecnici al Milan, ma in tre hanno fatto la storia del club: Sacchi, Capello e Ancelotti”. Da quando Galliani è al Monza, si è tentato qualche colpo ad effetto, qualche coupe de theatre così come fatto nella sua esperienza meneghina: “Io ho provato a portare Kakà al Monza l’anno scorso, ma per motivi familiari ha preferito restare in Brasile. Ibra? Con Ibra abbiamo parlato, ma questo affare del Coronavirus lo rende un pensiero lontano”.



