GALLIANI TENTA IBRAHIMOVIC/ “Ti manca il vecchio Milan? Adesso lo trovi al Monza…”

Se Ibra lancia messaggi trasversali al Milan in vista di un futuro sempre più nebuloso, c’è chi è pronto ad inserirsi nelle crepe sempre più evidenti tra Zlatan e i rossoneri. Trattasi del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, con quest’ultimo che neanche con la squadra brianzola appena promossa in Serie B sembra avere perso il “vizio” dei colpi ad effetto e delle occasioni di mercato. A rivelare l’esistenza di un abboccamento da parte dell’ex dirigente del Milan è stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic in un’intervista concessa a Sportweek: “Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan”. Galliani mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo”. Un complimento, quello rivolto da Ibra a Galliani, che forse non farà tanto piacere all’attuale amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis…

GALLIANI TENTA IBRA: “VUOI IL VECCHIO MILAN? VIENI AL MONZA”

Un amore calcistico mai sopito quello tra Adriano Galliani e Ibra, con un solo momento di rottura: l’estate del 2012, quella in cui lo svedese prese malissimo la cessione dal Milan al Psg. Nel “vecchio Milan”, Ibra voleva restare e aveva ricevuto assicurazione da Galliani che così sarebbe stato. I conti in rosso della società cambiarono però lo scenario di quell’estate e portarono alla doppia cessione di Zlatan e Thiago Silva dal Milan al PSG. Da quel momento in poi iniziò un periodo di grande freddezza da parte di Ibra nei confronti di Galliani, come ammise lo stesso dirigente: “Ibra non mi parla più”, disse. I due, qualche tempo dopo, fecero pace. D’altronde Galliani non avrebbe mai ceduto lo svedese se le finanze del club non avessero imposto un sacrificio sul lato sportivo. A dimostrazione della passione calcistica sfrenata nutrita da Galliani nei confronti di Ibra, l’aneddoto raccontato da Zlatan a Sportweek: “Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole”. Chissà se Galliani è pronto a fare qualcosa di simile per portare Ibra al Monza…



© RIPRODUZIONE RISERVATA