Gallina e Edoardo Vianello, duetto “X colpa di chi”, Il Cantante Mascherato/ Un’anima rock sotto la maschera?

Gallina, duetto “X colpa di chi”: una donna rock sotto la maschera

La Gallina Bluebell è una delle maschere della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Proprio la padrona di casa nel corso delle settimana ha rivelato al grande pubblico le dodici maschere della terza edizione. Tra le prime annunciate c’è stata proprio quella della gallina presentata così: “guardate come è elegante, che stacco di gambe e che occhio languido. Quale personaggio potrebbe sentirsi bene dietro le penne e le piume di questa maschera?”. Si tratta di un vero e proprio omaggio alle celebri ballerine del Lido di Parigi, ma la Carlucci ha anche indirizzato il pubblico fornendo un dettaglio da non sottovalutare: attenzione al colore!

Chi si nasconde sotto la maschera della Gallina? Da non sottovalutare poi la scelta del brano “X colpa di chi” che la Gallina porterà sul palco con Edoardo Vianello. Si tratta di un brano allegro, spensierato e di grande entusiasmo che potrebbe rivelare qualcosa in più sul carattere del personaggio nascosto sotto la maschera.Edoardo Vianello

Edoardo Vianello a Il cantante mascherato 2022 con Gallina

A duettare con la Gallina a Il cantante mascherato 2022 c’è Edoardo Vianello. La “coppia” duetterà sulle note di “X colpa di chi”, super hit di successo del cantante italiano Zucchero Fornaciari. Davvero inedita la scelta di proporre questa brano elettrizzante con la presenza di Edoardo Vianello. Ma come si sa nulla è a caso ne Il Cantante mascherato considerando che proprio Milly Carlucci a La vita in diretta parlando degli accoppiamenti dei duetti ha rivelato: “chissà che il duettante non sia un indizio per cercare di capire chi c’è sotto la maschera…”.

Possibile quindi che la presenza di Edoardo Vianello, il cantautore, produttore discografico e attore italiano conosciuto per canzone come “Abbronzatissima”, “I Watussi” e “Guarda come dondolo”, sia un indizio importante per scoprire chi si nasconde dietro le sembianze della gallina!



