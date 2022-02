Gallina, Il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Fan certi: sotto il costume c’è Loredana Berté perché…

Chi è Gallina de Il Cantante Mascherato?

Manca ormai pochissimo per il debutto della nuova stagione de Il Cantante Mascherato. Infatti questa sera, venerdì 11 febbraio, torna su Raiuno il divertente talent game show condotto da Milly Carlucci per sorprenderci, intrattenerci ed emozionarci con nuovi concorrenti e personaggi alquanto misteriosi. Tra i protagonisti di questa nuova edizione del programma, che si preannuncia più ricca e lunga delle precedenti, c’è anche Gallina, una maschera blu e audace, il cui colore potrebbe rivelare moltissimo sulla sua reale identità.

Nel consueto filmato realizzato alla viglia della messa in onda del programma, la presentatrice del gioco, Milly Carlucci ha deciso di fornire qualche indizio al pubblico circa l’identità del concorrente, ponendo attenzione sul colore della gallina. Un elemento che evidentemente ha spinto gli internauti e gli appassionati a credere con convinzione che sotto la maschera si nasconda la cantante Loredana Bertè.

Gallina, chi si nasconde sotto la maschera? Cresce l’ipotesi Loredana Bertè: il colore blu la smaschera?

“Ed eccoci con la gallina elegante”, dice Milly Carlucci nella clip introduttiva. “Molto sexy e con un grande stacco di gamba, occhio languido. Proprio languido. Quale personaggio potrebbe sentirsi bene in questa maschera?“, domanda la presentatrice al popolo del web. Il mirino di molti follower finisce su Loredana Berté, ma attenzione ad altri nomi gettonati sui social, come quelli che portano ad Anna Tatangelo, Alba Parietti ed infine Valeria Marini.

La descrizione di Gallina de Il cantante mascherato, in effetti, potrebbe risultare coerente – almeno parzialmente – con ognuno di questi nomi, ma è vero che siamo solo nel campo delle ipotesi. Per quanto riguarda la sensualità avrebbe senso il profilo Anna Tatangelo, ad esempio. Il colore blu, però, porta alla cantante Bertè. Tra le altre idee dei telespettatori, anche quella di Valeria Marini non sembrerebbe trascurabile. Ma di certo capiremo qualcosa in più dopo la prima puntata di questa sera, ovviamente su Raiuno dalle 21.25.

