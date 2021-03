Gallo cedrone/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone (oggi, 13 marzo)

Oggi, sabato 13 marzo, alle ore 23.55 va in onda su Rete 4 il film “Gallo cedrone”, diretto da Carlo Verdone anche protagonista. Nel cast ci sono anche Paolo Triestino, Ines Nobili e Regina Orioli. Le musiche di questa pellicola sono state scritte da Fabio Liberatori, il quale nella sua carriera ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Nel 2009, Liberatori esordito come cantante nel bellissimo film di animazione “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki. Regina Orioli, che interpreta Martina Saviotti, ha recitato anche in “L’ultimo bacio”di Gabriele Muccino e “L’estate del mio primo bacio” di Carlo Virzì.

Gallo cedrone, la trama del film

Armando Feroci, volontario della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici. Il suo rapimento diventa e dalle diverse interviste rilasciate dai suoi familiari, emerge che Armando è un uomo immaturo e molesto. La sua ex moglie dichiara che ha divorziato dall’uomo dopo uno scherzo che le ha anche causato un aborto spontaneo. Tempo dopo Armando raggiunge il fratello Franco, che gli offre un lavoro come autista. Ma Feroci rifiuta e fugge con Martina, la giovane moglie non vedente del fratello. I due girano l’Italia insieme, ma Armando lascia guidare Martina: i due hanno un incidente e l’uomo finisce in coma. Risvegliatosi dal coma, Feroci diventa un uomo maturo e si era arruola nella Croce Rossa. Alla fine, Armando viene liberato e ritorna a casa. Due anni dopo vuole diventare sindaco di Roma e durante un comizio propone di cementare il Tevere per costruire un’enorme arteria stradale.



