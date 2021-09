Gambit Grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Gambit Grande furto al Semiramis va in onda oggi, 30 settembre, a partire dalle ore 16.30, su Rete 4. La pellicola in questione può essere giudicata come un’opera cinematografica di genere comico. In questa commedia compaiono vari artisti che interpretano un ruolo da protagonista. Tra questi ci sono Michael Caine, Herbert Lom, Shirley MacLaine e Robert C. Carmel. L’anno di produzione di Gambit – Grande furto al Semiramis è il 1966. Il regista di questo film è Ronald Neame, il quale ha diretto altre pellicole, tra cui La strana voglia di Jean, che fece vincere all’attrice Maggie Smith un Oscar.

Gifted Il dono del talento/ Streaming del film su Rai 1 "con qualche caduta retorica"

La colonna sonora di Gambit – Grande furto al Semiramis è stata scritta da Maurice Jarre, che ha composto le musiche di Ghost. Infine il protagonista di questo lungometraggio, Michael Caine, ha vinto due Oscar per avere recitato nei film Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro.

Gambit Grande furto al Semiramis, la trama del film

Per quanto riguarda la storia raccontata nella pellicola Gambit Grande furto al Semiramis, bisogna dire che il protagonista di tutta la vicenda messa in scena è un certo Harry Dean. Quest’ultimo non riesce a trovare lavoro e trascorre le sue giornate senza far nulla. Un giorno decide di fare il ladro, per poter guadagnare dei soldi e dare una svolta alla sua vita. Il suo lavoro, tutt’altro che lecito, lo porta ad incontrare un certo Emile Fournier. Questi è uno scultore, abbastanza famoso. I due stringono subito amicizia e decidono ben presto di mettere a segno un colpo importante. La coppia, quindi, architetta un piano parecchio ingegnoso. Secondo la loro missione, Harry ed Emile dovranno rubare una statua cinese, fatta di ceramica, che ha un grande valore.

Guerra, amore e fuga: La guerra segreta di Harry Frigg/ Il film con Paul Newman

Questa opera d’arte costosa e preziosa si trova nascosta in un posto ben preciso, che è la casa di un uomo molto ricco. Questi è il miliardario Shahbandar. I due impostori si rendono conto ben presto che il loro piano potrà andare a segno solo con l’aiuto di una famosa ballerina. La donna si chiama Nicole Chang. Harry ed Emile chiedono alla danzatrice di aiutarli a rubare la statua da Shahbandar. Nicole accetta la proposta di Dean e Fournier e in cambio si fa pagare la bellezza di cinquemila dollari. La giovane, però, ha una somiglianza straordinaria con la moglie defunta di Shahbandar e questo insospettirà parecchio Dean ed Emile.

La notte dell’agguato/ Su Rete 4 il film western di Robert Mulligan

© RIPRODUZIONE RISERVATA