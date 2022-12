Gambit grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Gambit grande furto al Semiramis, film di Rete 4 diretto da Ronald Neame

Gambit grande furto al Semiramis va in onda oggi, mercoledì 14 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 16.35. Il film è del 1966 e di produzione americana. La regia è di Ronald Neame, figlio di un’attrice e di un regista. Lascia gli studi per aiutare finanziariamente la famiglia e inizia facendo l’assistente di regia con Alfred Hitchcock nel film Ricatto. Il debutto alla regia arriva nel 1952 con Asso pigliatutto. Nel 1969 vince l’Oscar con La strana voglia di Jean. Nel 1972 dirige L’avventura del Poseidon, nel 1980 dirige Walter Matthau in Due sotto il divano.

Nel cast c’è Michael Caine, vincitore di 2 premi Oscar come attore non protagonista nel 1987 per Hannah e le sue sorelle e nel 2000 con Le regole della casa del sidro. La protagonista femminile è Shirley Maclaine. All’età di due anni prende lezioni di danza, a quattro anni recita in una pubblicità. Nel 1954 sostituisce Carol Haney e danza come prima ballerina nel musical Pajama e ottiene un contratto cinematografico. Nel corso della sua carriera ha vinto 17 premi tra cui un premio Oscar per Voglia di tenerezza.

Gambit grande furto al Semiramis, la trama del film

Gambit grande furto al Semiramis è una storia avvincente dove protagonisti sono due avventurieri che vogliono mettere a segno un colpo miliardario. Harry Dean è sempre alla ricerca di avventure, mentre Emile Fournier fa di professione lo scultore. Il loro intento è di rubare una preziosa statua cinese in ceramica. Per poterlo fare hanno bisogno della collaborazione di Nicole Chang che dietro la ricompensa di cinquemila dollari, accetta di sedurre il miliardario Shahbandar. L’impresa si rivela molto facile da realizzare poiché la donna assomiglia molto alla moglie defunta dell’uomo.

La statua è custodita nell’appartamento del miliardario, Harry e Emile studiano nei minimi particolari il piano, niente deve essere sbagliato. Il compito di Nicole è giocare con il suo fascino e distrarre l’uomo permettendo ai suoi complici di entrare indisturbati nella sua abitazione e portare via il bottino. Il piano viene eseguito alla perfezione che il furto viene portato a segno.











