Gambit grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Gambit grande furto al Semiramis. La pellicola è stata realizzata nel 1966 negli Stati Uniti d'America con la regia di Ronald Neame, soggetto scritto da Sidney Carroll in sceneggiatura ideata da Alvin Sargent e Jack Davies. Il montaggio è stato realizzato da Alma Macrorie, le musiche della colonna sonora sono state composte da Maurice Jarre e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Clifford Stine. Nel cast della pellicola sono presenti grandi nomi molto in voga Soprattutto negli anni sessanta e Settanta tra cui Michael Caine, Shirley MacLaine, Herbert Lom, Roger C. Carmel, Arnold Moss, John Abbott e Richard Angarola.

Gambit grande furto al Semiramis, la trama del film

Ecco la trama di Gambit grande furto al Semiramis. Un giovane ladro di nome Harry per riuscire a mettere a segno un colpo sensazionale decide di iniziare una collaborazione con uno scultore caduto ormai in disgrazia. I due si prefiggono quale obiettivo quello di riuscire a mettere le mani su una preziosa statuetta cinese di ceramica. Questa opera d’arte è custodita all’interno di un appartamento di un importante miliardario di origini asiatiche il quale ha un particolare gusto per l’arte. La sua vita tutta è cambiata in peggio dopo la drammatica morte dell’amata moglie. Lui era molto legato ad essa tant’è che a distanza di tanti anni non ha voluto rimpiazzarla con un’altra donna. I due ladri decidono quindi di sviluppare un piano che possa sfruttare al meglio questa debolezza del miliardario ed in particolar modo decidono di investire la bellezza di 5000 dollari per ingaggiare una ballerina di nome Nicole che assomiglia in maniera incredibile alla defunta moglie del miliardario. La ballerina avrà quindi un importante ruolo nella truffa in quanto dovrà avvicinare il famoso miliardario e quindi riuscire ad entrare nella sua vita privata ed in particolar modo nel suo appartamento per ottenere informazioni su tutti i vari sistemi di sicurezza previsti all’interno. Sarà una operazione di non semplice realizzazione soprattutto in ragione del fatto che ci saranno delle situazioni amorose che non avevano messo in conto i due ladri. Il furto dovrei essere pianificato in ogni minimo particolare ma spesso sarà l’improvvisazione a fare la differenza e permettere di ottenere il risultato tanto cercato.



