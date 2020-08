Game night Indovina chi muore stasera/ Video, su Italia 1 il film con Rachel McAdams

Game night Indovina chi muore stasera va in onda su Italia 1 di oggi, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della New Line cinema in collaborazione con altre case del settore mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata affidata a John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Mark Perez con le musiche della colonna sonora di Cliff Martinez mentre i costumi indossati dagli attori portano la firma di Debra McGuire. Nel cast sono presenti tra gli altri Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris e Jesse Plemons.

Game night Indovina chi muore stasera, la trama del film

Ecco la trama di Game night Indovina chi muore stasera. Una sera in un pub di una città americana mentre si sta giocando ad uno dei classici giochi da tavola, si conoscono un uomo di nome Max e una donna di nome Annie. Tra di loro c’è immediatamente grande sintonia tant’è che decidono di iniziare a frequentarsi e, in ragione di una certa sintonia anche dal punto di vista fisico, non passerà tanto tempo prima che decidano di sposarsi. In effetti, il loro desiderio è quello di trascorrere gran parte della vita insieme e le cose sembrano andare nel verso giusto fino a che non emergono alcune problematiche legate soprattutto al rapporto che Max ha con il proprio competitivo fratello Brooks. Queste tensioni all’interno della famiglia hanno quale principale conseguenza quello di minare anche il rapporto con la propria moglie, il che è un aspetto di non secondaria importanza. Poco alla volta i due trovano sempre più problemi nella loro vita matrimoniale anche perché viene fuori un problema legato alla vita di Max e all’orizzonte si preannuncia l’eventualità di non poter avere dei figli.

Nonostante questo i due continuano a vivere insieme ad organizzare tantissimi serate in cui giocano con queste tipologie di giochi insieme agli amici di sempre. Una sera il fratello di Max, prendendo spunto dal film visto al cinema, decide di organizzare una cena con delitto allo scopo di vedere chi sia più bravo nel valutare delle tracce e quindi scoprire chi sia l’assassino. La serata si dimostra immediatamente molto divertente ma in ragione di una serie di circostanze quanto mai sfortunate, quella che doveva essere una finzione ben presto si dimostrare la realtà dei fatti. Durante la serata effettivamente alcuni malviventi rapiscono il proprietario della casa per trarne benefici dal punto di vista economico.

I partecipanti a questa serata non si rendono conto di come in realtà la cosa sia effettivamente avvenuta e continuano a divertirsi mentre i malviventi portano avanti il proprio business. Un’incredibile avventura tra finzione e realtà nella quale delle vite umane saranno messe pericolosamente a rischio sullo sfondo di un rapporto tra fratelli a dir poco contrastante. Riusciranno a scoprire quello che sta succedendo e sopratutto a portare in salvo il povero padrone di casa senza che nessuno si faccia male?

Video, il trailer di Game night Indovina chi muore stasera





© RIPRODUZIONE RISERVATA