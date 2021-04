Game of Games/ Diretta e concorrenti 3a puntata: Franceska Pepe ed Enzo Miccio

Questa sera, mercoledì 14 aprile, alle 21.20 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con “Game of Games – Gioco Loco”, il game show condotto da Simona Ventura. Come sempre, dodici concorrenti aiutati da sei vip cercheranno di accaparrarsi il montepremi in palio. Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. I concorrenti protrano scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco stabilito dal sorteggio. Ma in “Game of Games – Gioco Loco”, adattamento del format della NBC condotto da Ellen DeGeneres, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: basta poco, anche un piccolo errore, per scatenare le reazioni più imprevedibili delle macchine del grande lunapark. Oggi chi proverà ad accaparrarsi il montepremi finale, fino a 15.000 euro?

Game of Games, anticipazioni e diretta terza puntata 14 aprile

In ogni puntata di “Game of Games – Gioco Loco” ci sono 12 concorrenti NIP, che vengono dimezzati nella prima fase di qualificazione. I concorrenti sono affiancati dai 6 vip, che in alcune prove giocano per conto dei concorrenti. I giochi di qualificazione della prima fase sono: “l Tempo delle Mele”, “La parola pericolosa”, “Giro Quiz”, “Vola Vola, “Lo Sciacquone”, “Il Puzzle”, “In bocca al Mostro”, “YouTuba”, “La Piramide” e “Ocio che Cade”. I 6 concorrenti vincitori della fase iniziale passano al gioco de “La sedia musicale”. I 4 vincitori passano alla terza fase con il gioco de “La botola”. Alla fase finale arriverà un solo concorrente che proverà a a portare a casa il montepremi affrontando le tre manche de “Il gioco dei giochi”. La prima puntata di “Game of Games – Gioco Loco” ha conquistato 1.267.0005, spettatori pari al 10% di share, mentre la seconda ha appassionato 915.000 con il 3,70%.

