Game of Games, Simona Ventura/ Concorrenti: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez

Game of Games, anticipazioni e diretta seconda puntata 7 aprile

Mercoledì 7 aprile, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Simona Ventura e il suo “Game of games – Gioco loco”, il game show che ha segnato il ritorno nella prima serata della Rai della Ventura. Dopo la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share, questa sera, Simona Ventura conduce la seconda puntata di uno show che è stato lanciato sulla NBC con Ellen DeGeneres. Una nuova scommessa professionale per Simona Ventura che, con la sua energia, è pronta a regalare una nuova serata di divertimento ai suoi telespettatori. Al centro del game show c’è una serie di giochi che vedrà gli ospiti sfidarsi anche in prove divertenti e ironiche. Accanto ai personaggi del mondo dello spettacolo giocheranno anche dei concorrenti nip per dare vita ad una serata all’insegna del divertimento. Chi saranno i vip che giocheranno questa sera? Quali prove dovranno affrontare? Andiamo a scoprire tutto.

Carmelo Abbate "Olesya non è Denise Pipitone, gruppo sanguigno conferma"/ "Polizia.."

Gli ospiti e i giochi della seconda puntata

Gli ospiti della seconda puntata di Game of Games – Gioco Loco sono: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Accanto ai personaggi vip ci sarà anche un gruppo di ragazzi e ragazze che si mettera in gioco affrontando una serie di sfide nel grande lunapark dell game show di Simona Ventura. Ad animare la serata ci saranno una serie di giochi originali e innovativi che stupiranno i concorrenti, ma anche i telespettatori. Tra i giochi che sono piaciuti di più al pubblico durante la prima giornata ci sono: il Vola Vola in cui due concorrenti imbracati devono indovinare degli oggetti appartenenti alla categoria indicata dal conduttore e l’In Bocca al Mostro in cui due protagonisti devono restare in piedi nella bocca del mostro fino a La Sedia Musicale che è una riprosizione più originale del gioco della sedia.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO VENDITTI, FIGLIO SIMONA IZZO/ "Lavorare con lei e le mie zie è bellissimo"Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: Salvatore e Santa è finita? Clara e Fabio e la gelosia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA