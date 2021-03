Game of Games, Simona Ventura/ Diretta, concorrenti e giochi: da Moser a Rosolino

Game of Games, anticipazioni e diretta prima puntata 31 marzo

Mercoledì 31 marzo, Simona Ventura torna la protagonista della prima serata di Raidue. La nuova scommessa di Simona Ventura si chiama “Game of Games – Gioco loco”, un format nuovo in cui sei personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano in una serie di gioci con sei nip. Un format che partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres che ha mandato un messaggio di auguri alla Ventura prima del debutto. «Congratulazioni. Essere la conduttrice di questo programma è molto, molto divertente», ha scritto Ellen De Generes a Simona Ventura che è pronta a regalare una serata allegra, divertente e leggera ai telespettatori. In uno studio che ricorderà il classico lunapark, tutti i protagonisti di Game of Games dovranno mettersi alla prova affrontando una serie di giochi nel corso della serata, ma chi sono i vip che giocheranno nella prima puntata?

I concorrenti della prima puntata

In ognuna delle sei puntate di “Game of Games – Gioco loco”, i sei Vip che si sfideranno affiancati da sei Nip giocheranno in lunapark televisivo. In questa prima puntata, si sfideranno: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola. Nelle prossime puntate, invece, giocheranno Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

Game of Games, i giochi

I giochi di Game of games sono: il tempo delle mele (con i denti bisogna raccogliere il maggior numero di mele), la parola pericolosa (bisogna indovinare la parola vincente senza pronunciare quella pericolosa), giro quiz (l’obiettivo è afferrare una palla e rispondere ad una domanda che assegna un punto), vola vola (due vip imbracati devono nominare cose che appartengono alla categoria decisa dal conduttore) , lo sciacquone (il concorrente che afferra per primo una bottiglia d’acqua, ha la possibilità di rispondere alla domanda), il puzzle (l’obiettivo è completare un puzzle fotografico), in bocca al mostro (i concorrenti devono restare in piedi nella bocca del mostro), youtuba (chi non risponde alla domanda viene imbrattato di schiuma), la piramide (due concorrenti devono arrampicarsi in cima ad una piramide e premere un pulsante per poter rispondere alla domanda), ocio che cade (appesi al soffitto, due concorrenti devono rispondere alle domande), la sedia musicale (bendati, i concorrenti danzano per poi sedersi appena la musica finisce), la botola (posizionati in cima a una piattaforma, i concorrenti devono rispondere alle domande e chi sbaglia cade nella botola) e il gioco dei giochi (l’obiettivo è indovinare il nome delle foto che vede).

