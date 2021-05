Game of Games, Simona Ventura/ Ospiti 25 maggio: Sofia Bruscoli, Marco Carta, Melita Toniolo…

Game of Games: anticipazioni e diretta 25 maggio

Martedì 25 maggio, in prima serata, torna l’appuntamento con i giochi e il divertimento di Game of Games – Gioco Loco. Dopo la sospensione per gli ascolti bassi arrivata nello scorso aprile, Simona Ventura riapre il luna park di Game of Games – Gioco Loco. In ogni puntata, personaggi del mondo dello spettacolo, si mettono in gioco per regalare ai telespettatori di Raidue divertimento e leggerezza. “Sentito anche voi voglia di ripartire ?? Io sì. Si riparte con Game of games, il gioco più loco della tv. Io non vedo l’ora” ha scritto la conduttrice su Instagram dando appuntamento ai fans a questa sera, in prima serata su Raidue. Tanti i giochi e i vip che giocheranno guidati da Simona Ventura e regalando una serata allegra e spensierata ai telespettatori. Dalle sfide di abilità a quelle di intelletto, tutti i giochi della puntata avranno un’unica parola d’ordine: concentrazione.

Tutti i concorrenti della puntata del 25 maggio

Vip e Nip sono pronti a sfidarsi in tantissimi giochi che animeranno il luna park di Game of Games – Loco Loco. Nella puntata in onda oggi, a sfidare i Nip, saranno: Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo. Tutti i concorrenti protagonisti dell’appuntamento odierno proveranno a superare le sfide che richiederanno particolari abilità fisiche, ma anche intellettive per essere affrontate e superate. Tutti i giochi, tuttavia, hanno un unico obiettivo: divertire il pubblico, ma anche gli stessi concorrenti. I giochi previsti sono: il Tempo delle Mele”, “La parola pericolosa”, “Giro Quiz”, “Vola Vola, “Lo Sciacquone”, “Il Puzzle”, “In bocca al Mostro”, “YouTuba”, “La Piramide” e “Ocio che Cade”, “La sedia musicale”, “La botola” e “Il gioco dei giochi”.

