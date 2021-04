Game of Games/ TheShow nella melma, Juliana Moreira cade e Sara Croce diventa irresistibile

Carrellata di gag e momenti imperdibili nella seconda puntata di Game of Games. Simona Ventura tira dritto con il trash per stupire e per tenere testa ai programmi di punta Mediaset. Lo fa con volti noti dal mondo della tv e dello spettacolo, ma non solo: dal web ci sono i TheShow, protagonisti in diversi momenti della serata. E se Alessio Stigliano cade nella melma, il suo “socio” Alessandro Tenace si becca una cannonata di farina in faccia, ma anche litri e litri di acqua colorata verde. Amaurys Perez, altro concorrente vip di Game of Games, lo irride in preda alle risate: “sei uno youtuber al pesto!”, gli ripete più volte. In tutto questo Sara Croce si prende la scena col suo savoir faire, ma soprattutto con una scollatura profonda che non passa inosservata. Simona Ventura la esalta quando entra in scena e le assegna lo scettro di reginetta: “come in ogni puntata non manca la nostra dose di gnagna!”.

Game of Games, 2a Puntata/ Concorrenti, diretta: Fantini lancia Marco, ma alla fine..

Game of Games, seconda puntata: la sfida tra Sara Croce e Juliana Moreira

Nella seconda puntata di Game of Games, Sara Croce e Juliana Moreira si sono sfidate nella prova delle mele. I pronostici erano tutti per la bellissima modella brasiliana Juliana, che in effetti era partita con molta più determinazione. La Croce però non demorde e sprigiona una forza che mette al tappeto la sua rivale Moreira, senza però infierire quando vede la brasiliana a terra sfinita. Il gesto della influencer bionda non passa inosservato e tutto lo studio la omaggia con un applauso. Divertentissimo anche il momento della botola, con Juliana Moreira che va giù insieme a Omar Fantini, il quale perlomeno lancia verso la finale il concorrente nip Marco. Lui, alla fine, si accontenta di cinquemila euro, come era accaduto al finalista della prima puntata. Chissà se la prossima settimana, il concorrente che arriverà alla sfida finale avrà un po’ più coraggio. Ad aiutarlo, tra gli altri, ci saranno Enzo Miccio, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca.

