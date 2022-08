Game of Thrones, quando esce ultimo libro?/ Secondo un algoritmo nel 2065, quindi mai

George RR Martin sta scrivendo l’ultimo libro di Game Of Thrones ed i lettori appassionati si domandano da tempo quando uscirà: a svelarlo è stato un algoritmo, ma la notizia non renderà felici i lettori. Il sistema informatico, che come riportato dal Corriere della Sera, si basa sull’allungamento dei tempi di scrittura dell’autore registrati negli scorsi anni, ha stimato che se dovesse continuare a scrivere così lentamente, il volume verrebbe concluso soltanto nel 2065.

Il problema è non soltanto che i lettori non sono disposti ad attendere così tanto, ma che è praticamente impossibile che ciò accada. Per quella data, infatti, l’autore avrebbe ben 117 anni. I fans a fronte di ciò, sui social network, hanno lanciato un messaggio netto: “Sbrigati! Sei troppo vecchio e rischi di non arrivare alla conclusione”. È per questo motivo che, insomma, George RR Martin dovrà obbligatoriamente accelerare i ritmi se vuole consegnare l’ultimo libro di Game Of Thrones in tempi accettabili.

Da tempo i fans di Game Of Thrones sono preoccupati per i tempi di uscita per l’ultimo libro. Gli appassionati della serie tv, proprio per il mancato arrivo di quest’ultimo, hanno dovuto accontentarsi di un finale alternativo. La HBO, che ha iniziato a trasmettere nel 2011 (data di uscita del volume pubblicato più recentemente), non ha potuto più attendere e dunque ha creato una conclusione di fantasia, che però è stata aspramente criticata. I lettori vogliono quella reale.

George RR Martin, da parte sua, vuole dargliela, ma non è chiaro se ci riuscirà o meno. “Quando comincio a scrivere entro in una specie di trance: sono a Westeros con i miei personaggi, con Jon Snow e Daenerys, e tutto il resto scompare”, ha ammesso nei mesi scorsi. La speranza è che l’ultimo libro arrivi, magari prima del 2065.

