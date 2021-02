GameStop vola in Borsa: azioni alle stelle in 24 ore/ E’ ancora merito di Reddit?

E’ successo di nuovo: le azioni di GameStop, catena di negozi di videogiochi famosissima anche in Italia, sono schizzate alle stelle. Dopo quanto accaduto lo scorso mese di gennaio, anche nella giornata di oggi i titoli di GameStop hanno vista un’impennata per certi versi ingiustificata. L’apertura, come ricordano i colleghi di Forbes.it, era iniziata a quota 45 dollari, ma quando la campanella ha suonato, a chiusura della giornata, le azioni avevano raggiunto più di 100 dollari, per un guadagno in sole 24 ore decisamente inspiegabile per un titolo azionario “Soprattutto – scrivono i colleghi di Forbes – perché non c’era una ragione evidente perché si verificasse”.

Come mai questa impennata? Qualcuno associa la questione alle dimissioni del Cfo, il chief financial officer (il direttore finanziario) Jim Bell, che lascerà l’azienda dal 26 marzo, ma la notizia è stata data nella giornata di domani e non sembra comunque così significativa da causare un’impennata delle azioni come quella che si è appunto verificata.

GAMESTOP VOLA IN BORSA: UTENTI DI REDDIT FANNO FESTA

Ma del resto già a gennaio, come accennato sopra, era accaduto qualcosa di simile, con le azioni di GameStop che salirono addirittura del 1.000%, toccando la cifra record di 400 dollari. Tutto merito della community di Reddit (social network molto popolare negli Stati Uniti), “WallStreetBets”, gli scommettitori di Wall Street, che ha lavorato in gruppo per effettuare delle acquisizioni. Il rally ha portato a perdite importanti per gli short sellers, i venditori allo scoperto, poi in seguito il titolo era precipitato scendendo a 40.59 dollari per azione, un decimo rispetto al picco raggiunto. “Sembra che oggi sia il giorno perfetto… per andare sulla luna”, ha commentato l’utente di Reddit G_Wash1776, proprio nelle scorse ore, mentre il titolo prendeva quota. “Indovina chi è tornato, di nuovo”, ha invece postato Suavissimo, sempre della stessa community. Insomma, la sensazione è che vi sia ancora una volta la rete dietro questo particolare fenomeno.



