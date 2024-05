Garance Authié, chi è la nuova fidanzata di Fedez/ Indiscrezioni confermano: “Si frequentano da mesi”

Fedez dimentica Chiara Ferragni con una nuova fidanzata, Garance Authie?

Sono passate poche settimane da quando Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, in lacrime parlava della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, madre dei due figli Leone e Vittoria. L’ha definita la donna più importante della sua vita nonostante tutto e non aveva del tutto chiuso le porte ad un ritorno insieme. Adesso invece, sembra proprio che Fedez abbia definitivamente voltato pagina con una nuova fiamma, la modella Garance Authié. È la pagina Instagram Very Inutil People il primo a paparazzare Fedez insieme alla sua (presunta nuova fidanzata).

Nel dettaglio sembra che Fedez e Garance Authié stiano insieme da mesi. Il portale, infatti, riporta che si trovavano al Gran Premio di Monaco per assistere alla gara e, tenendosi mano nella mano, si spostavano ai limiti del circuito. Eloquente è la didascalia: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo”. È non è tutto perché paro che lo stesso Fedez ha pubblicato una storia, prima dell’inizio della corsa, dove riprende la ragazza di spalle su uno yacht.

Garance Authie, chi è la nuova fidanzata di Fedez (presunta)? Gossip acceso

Dopo le indiscrezioni ed il gossip accesso non resta che chiedersi chi è la presunta nuova fidanzata di Fedez, Garance Authie? Classe 2004 la giovane ha appena 20 anni. Di origine francese, bionda, occhi azzurri, alta un metro e ottanta. Qualche informazione in più su di lei la fornisce Vanity Fair. Garance ha iniziato a fare la modella da bambina, aveva solo nove anni quando posò per il primo servizio fotografico professionale. Molto nota sulle passerelle ma un po’ meno sui social: il suo profilo Instagram conta “solo” poco più di 18.000 follower

Nei giorni scorsi, invece, ha partecipato al Festival di Cinema di Cannes 2024, impegnata in alcuni fashion show. Garance Authie ha 14 anni in meno del rapper ed è appassionata di danza ed equitazione, seguita da due agenzie di moda una francese e una spagnola – la ragazza in futuro sogna di lavorare nel cinema. Tuttavia non ha messo da parte gli studi: è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza. A confermare il gossip ci sarebbero anche i like di entrambi sui social. Dal 26 aprile ad oggi non c’è un post della modella senza un cuoricino rosso del reppar. Dunque, Garance Authie è la nuova fidanzata di Fedez?













