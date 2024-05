Garance Authiè, chi è la nuova fidanzata di Fedez?/ Si sono frequentati in giro per il mondo

Chi è la nuova fiamma del rapper dopo Chiara Ferragni

Da qualche giorno Fedez ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, si tratta della giovanissima modella Garance Authiè, la donna che avrebbe rubato il cuore del rapper. Federico l’ha presentata ai social durante una sua gita a Montecarlo per assistere al Gran Premio di Formula 1 e immediatamente le prime immagini e il video della loro passeggiata mano nella mano hanno fatto il giro dei social, finendo per scatenare quell’effetto nostalgia dei fan dei Ferragnez. Nelle scorse ore il cantante, uscito con la nuova canzone Sexy shop cantata assieme ad Emis Killa, ha postato nelle sue stories Instagram una foto della nuova fidanzata Garance mentre ballava sulle note del singolo, destinato a diventare uno dei tormentoni estivi.

Il flirt tra Fedez e la Authiè andrebbe avanti già da diversi mesi, con i due che hanno avuto modo di incontrarsi in diverse tappe a giro per il mondo: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo” sarebbe uno dei retroscena dietro alla nuova storia che vede impegnato il cantante milanese.

Fedez, dopo Garance Authiè l’ex moglie avvistata con un altro uomo?

Dopo le immagini del cantante, pizzicato in compagnia della nuova fiamma, qualcosa avrebbe iniziato a muoversi anche in casa Chiara Ferragni, con alcuni rumors riguardanti da vicino l’imprenditrice digitale. Dopo che Fedez ha chiarito di non aver ‘dedicato’ il testo all’ex moglie sono spuntate alcuni voci circa una frequentazione con un misterioso uomo dell’influencer: sono voci fondate o restano appunto tali? Per il momento la modella originaria di Cremona non ha confermato o smentito, come del resto è solita fare, visto che non ama apparire davanti ai microfoni o in televisione, e ha lasciato scorrere anche le voci sulla storia di Fedez con Garance Authiè.

In passato la Ferragni si lasciò andare a una confessione, ai temi del matrimonio con Federico, dove dichiarò chi era l’uomo che le sembrava più bello: “Il personaggio famoso più bello al mondo è Patrick Dempsey? Non è esattamente il mio tipo, preferisco Jacob Elordi. Quindi avrei eletto lui come il più bello di tutti“.











