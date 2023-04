Garante della privacy ChatGPT/ Il 30 aprile si riparte? “Dipende” tutto da OpenAI

Il Garante della privacy che ha bloccato ChatGPT, si chiama Pasquale Stanzione. Ha 77 anni, ed è il presidente dell’Autorità garante dei dati personali. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che le sue decisioni di sospendere il software, sono connesse alla pericolosità che ne potrebbe derivare.

Al momento, il programma creato da OpenAI, è stato bloccato non soltanto in Italia, ma anche in Russia, Corea del Nord, Cina, Cuba, Siria e Iran. C’è però una bella novità per gli amanti del chatbot di intelligenza artificiale: il 30 aprile 2023 potrebbe essere sbloccato, ma dipende da OpenAI.

Garante della privacy ChatGPT: Stanzione insieme ai vertici di OpenAI

Il Garante della privacy che si è occupato di ChatGPT, ha parlato con i vertici di OpenAI. Le parole del presidente sono senza dubbio lecite e chiare:

«L’obiettivo è trovare una risposta alle criticità che abbiamo indicato, che sia sostenibile da un punto di vista democratico per riorientare questo strumento – ChatGpt – verso una dimensione compatibile con la centralità della persona».

Il Garante ha spiegato nei minimi dettagli tutte le modifiche che sarebbero necessarie per permettere ad OpenAI, di riaprire al pubblico italiano:

«La verifica dell’età dell’utente è un aspetto rilevante, abbiamo chiesto alla piattaforma di indicare un metodo che riduca il rischio di false dichiarazioni. E soprattutto che gli utenti siano chiaramente informati che i loro dati vengono usati per un preciso scopo, l’addestramento dell’algoritmo. Noi siamo pronti a riaprire a ChatGpt il 30 aprile, se c’è disponibilità da parte di OpenAi a fare utili passi. Mi pare che da parte dell’azienda ci sia, vediamo».

Pasquale Stanzione vuole trovare un equilibrio rispetto agli Stati Uniti d’America, che cita essere un Paese troppo liberista. Oppure la Corea del Nord e la Cina, che al contrario degli USA, utilizzano un potere di sovranismo autarchico.

L’Italia – a detta del Garante – è uno dei pochi Paesi che fa da scuola sull’uso corretto dell’intelligenza artificiale. Inoltre, Stanzione tiene a sottolineare che la sospensione provvisoria di ChatGPT, non c’entra nulla con il Governo, dato che il garante è autonomo e indipendente.











