Si è dimesso Angelo Fanizza, segretario del Garante per la privacy. Una sua inchiesta interna avrebbe violato le norme. Estraneo il collegio del Garante

Le dimissioni del segretario generale del Garante per la privacy Angelo Fanizza certificano lo sfarinamento di una delle più importanti istituzioni del Paese. Dando credito alle voci che girano sulle motivazioni delle dimissioni, si sarebbe tentati di credere che il suo tentativo di approfondire chi avesse fornito a giornalisti di Report i dati con cui costruire un servizio di più in un’ora e mezza con al centro i componenti del collegio, sia stato solo un fallimento.

In realtà a fallire è il sistema in quanto tale. Non vi è alcun dubbio che un’enorme mole di dati è stata trasmessa all’esterno degli uffici dell’authority garante per la privacy, dati relativi ad abitudini e comportamenti individuali che sono stati poi portati in pubblico con l’obiettivo di dimostrare che vi erano comportamenti ritenuti inopportuni.

Ad oggi non sappiamo se tutto questo porterà o meno degli sviluppi di natura giudiziaria, gli unici che dovrebbero riguardarci. Sapere se quei soldi sono stati spesi bene o male, se quelle decisioni sono state assunte in maniera corretta, è materia che dovrebbe essere affidata ad una magistratura competente e pienamente indipendente. Il resto non è altro che costruire un enorme polverone moralista mettendo assieme dati con sospetti piuttosto che analizzare solo i fatti.

Ed il fatto principale resta che tra i dipendenti di quell’authority, o tra chi la frequenta, qualcuno è riuscito a mettere le mani su dati molto riservati e su mail interne e che quegli stessi contenuti sono stati consegnati nelle mani di soggetti terzi.

Come e quante volte questo sia accaduto non è dato sapere, visto che, come sono finite nelle mani di un giornalista di Report, potrebbero finire nelle mani di chiunque. Avere di fatto accettato l’idea che i nostri servizi istituzionali, a partire dai servizi segreti passando per le singole authority, possono subire penetrazioni dall’esterno da parte di terzi che acquisiscono a loro volta informazioni è davvero la certificazione che il nostro sistema istituzionale ha bisogno di una profonda riforma.

Non dimentichiamoci le decine di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette, utilizzate anche dalla stampa, che venivano prelevate attraverso la Direzione nazionale antimafia (DNA) a causa di un suo dipendente oggi sotto processo a Perugia, assieme ad un magistrato.

Non dimentichiamoci dei dossieraggi predisposti da strutture parallele ai servizi per il tramite di pubblici dipendenti che, accedendo alle banche dati, fornivano ad agenzie di spionaggio private notizie riservate.

Non dimentichiamoci della mole di informazioni estrapolate dalle banche dati pubbliche e spesso finite nelle mani di giornalisti, nella migliore delle ipotesi.

Nel nostro sistema istituzionale si sta ampiamente confondendo il diritto di inchiesta e di indagine giornalistica con una tentazione o all’utilizzo privatistico di quelle informazioni, o all’utilizzo con finalità di demolizione di personalità o individui.

Siamo talmente abituati, attraverso i social, ad aver perso qualunque remora alla riservatezza, al punto di non comprendere quanto sia grave, e pericoloso per tutto il sistema democratico, che non vi sia più segretezza e riservatezza nelle attività istituzionali e non vi sia più la capacità da parte degli enti di controllo di svolgere le loro attività senza essere compulsati e spinti da servizi televisivi o da influencer indignati.

Stiamo lentamente ma inesorabilmente perdendo qualunque capacità di governare e gestire questi fenomeni complessi attraverso persone dedicate, riservate e ben istruite sui loro doveri e sui loro compiti, nonostante quelle stesse persone che lavorano all’interno della pubblica amministrazione vengano remunerate benissimo e trattate con un riguardo economico nettamente superiore alla media. Se anche funzionari ben pagati e dirigenti di altro profilo non riescono a tenere le mani in tasca e fanno scivolare all’esterno notizie riservate, come pensiamo di poter affrontare un mondo in cui la pervasività di potenze straniere ed interessi economici enormi e di pressioni di potentati economici e politici sono diventati ormai la regola?

Lentamente ci stiamo accorgendo di quanto la società dei social e l’abitudine ad aver perso qualunque forma di riguardo per la riservatezza vera abbia prodotto danni enormi. Ma ormai conta solo il fatto di dare in pasto alla pubblica opinione online un osso da sgranocchiare, una nuova indignazione di cui vestirsi, invece che preoccuparci di difendere, tutelare e rendere più forti le istituzioni repubblicane che tanto ci costano e che tanto dovrebbero proteggerci da quei poteri forti che, attraversano i nostri dati, ci controllano, ci indirizzano, ci fanno diventare sempre più merce per il nostro stesso esistere.

