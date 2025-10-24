Garante della Privacy multa la Rai per l'audio di Sangiuliano trasmesso a Report, Ranucci insorge: perché la censura di cui parla non c'entra nulla

AUDIO SANGIULIANO A REPORT, RANUCCI CONTRO SANZIONE

Prima la multa per l’audio di Sangiuliano a Report, poi la reazione di Sigfrido Ranucci, che ha accusato il Garante della Privacy di essere mosso dal governo: lo scontro è totale, perché ora il conduttore rischia anche una querela per le sue critiche.

Partiamo dall’inizio: la multa da 150 mila euro notificata alla Rai per la violazione di alcune disposizioni non solo del Codice della privacy, ma anche del GDPR e delle Regole deontologiche sui dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. L’Autorità ha spiegato che la sanzione riguarda il procedimento aperto lo scorso dicembre per la diffusione di un audio contenente una conversazione telefonica tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie, trasmessa dal programma di cui la Tv di Stato è editore.

BAKE OFF ITALIA 2025, 8A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: primi problemi per Angelo e Patrizia, ottimo Marzia

Alla notizia della maxi multa, il giornalista ha reagito parlando di una “solidarietà ipocrita” in riferimento all’attentato di cui è stato vittima. Secondo la sua ricostruzione, qualcuno starebbe “armando” il Garante per punire il suo programma e lanciare “un segnale esemplare” agli altri.

Ranucci ha espresso queste considerazioni durante una conferenza stampa organizzata dalla delegazione del Pd al Parlamento europeo sul tema della libertà di stampa. In collegamento, ha auspicato l’intervento del Garante europeo affinché verifichi l’operato dell’autorità italiana, “perché sembra agire come un’emanazione del governo”. Il riferimento è a quanto riportato da Repubblica, ovvero presunte pressioni di Fratelli d’Italia sul Garante per colpire il programma.

TALE E QUALE SHOW 2025, PUNTATA 24 OTTOBRE/ Diretta e classifica: Savino scalpita! E Carlo Conti...

PERCHÈ NON SI PUÒ PARLARE DI CENSURA

Accuse pesanti, stigmatizzate dall’Autorità italiana che, in un comunicato, ha ribadito la trasparenza e l’indipendenza del proprio operato, ma soprattutto ha minacciato querela, annunciando la possibilità di tutelare la propria immagine. L’ufficio legale della Rai sta valutando la questione in vista di un possibile ricorso contro la sanzione.

Il direttore de Il Dubbio, giornale di informazione politica e giudiziaria, ha preso invece le distanze dalle parole di Ranucci: “Davvero qualcuno è ancora convinto che rubare un’intercettazione privata tra marito e moglie, e poi gettarla in pasto alla nazione su un canale pubblico, sia giornalismo d’inchiesta?”, ha scritto Davide Varì, sostenendo che l’attentato al giornalista e la multa siano due vicende distinte che non devono essere confuse.

Come è morta Mia Martini?/ Le vere cause ancora avvolte nel mistero: i dubbi di Loredana Bertè

Dello stesso avviso il critico televisivo Aldo Grasso, che già nei mesi scorsi aveva criticato Report per la trasmissione di quell’audio: “Ma è giornalismo del servizio pubblico mandare in onda una conversazione tra una moglie furibonda perché tradita e un marito che pavidamente accampa scuse? È uno scoop o solo una mascalzonata? Che cosa c’entra quel dialogo con l’informazione e con eventuali irregolarità pubbliche?”.