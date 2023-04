Garanzia inclusione/ RdC “abolito” e sostituto dal GIL: e nuovi bonus

La garanzia per l’inclusione, che sta per l’acronimo GIL, sostituirà definitivamente il Reddito di Cittadinanza. Dopo tanta lotta e impegno da parte del Governo Meloni, si è giunti finalmente ad una conclusione. La novità partirà dal 1° gennaio 2024.

Il Decreto Lavoro del 2023, prevede l’introduzione alla Garanzia per l’Inclusione. Si tratta di una agevolazione che – come il Reddito di Cittadinanza – sarà destinata ai cittadini meno abbienti, ma che a differenza del precedente sussidio, i datori di lavoro che assumeranno essi, riceveranno un bonus importante.

Garanzia per l’inclusione: l’idea per incentivare il lavoro

L’obiettivo della Garanzia per l’inclusione, è quello che il Governo Meloni ha sempre voluto attuare: favorire l’aumento del lavoro. E per farlo, i datori di lavoro che assumeranno nelle loro aziende, chi rientra nella “GIL”, otterranno un bonus importante: un esonero parziale dei contributi previdenziali.

L’importo dipende dal tipo di contratto aziendale. Ad esempio, se il datore di lavoro assume un lavoratore che godeva della garanzia per l’inclusione, proponendogli un contratto a tempo indeterminato, un apprendistato, oppure trasformandolo da tempo determinato a indeterminato, l’esonero dei contributi INPS sarà totale.

L’esonero vale per un massimo di due anni, su importo massimo di 8 mila euro. Le regole cambiano se l’assunzione fosse con contratto a tempo determinato, il cui esonero è scontato al 50%, ma per un massimo di un anno e per una cifra che non supera i 4 mila euro.

Il funzionamento del programma di inclusione – che ahimè ci ricorda il flop degli addetti al lavoro per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza – funzionerà pressoché, in modo simile al RdC: le aziende dovranno inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo dedicato esclusivamente all’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Cosa cambierebbe rispetto al sistema RdC? Forse, l‘incentivo in denaro (del 30%) da destinare alle agenzie che troverebbero lavoro a chi beneficia del GIL.











