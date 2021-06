GARBAGE NUOVO DISCO/ Shirley Manson: “Il mondo sarà non-binary, queer, gender fluid”

Non-binary, queer, gender fluid. Gay e transessuali? Mentre qui da noi si discute di cose come ddl Zan e parità dei generi, in America sono già oltre, e da tempo. Non binario, una identità che non è né uomo né donna, fuori dal “binario di genere”, bigender o trigender, persone che possono avere più generi contemporaneamente, o non averne alcuno, o infine spostarsi a piacimento dall’uno all’altro (genderfluid). Per Shirley Manson, cantante dei Garbage, gruppo che ha colto il maggior successo negli anni 90 e che è appena tornato con un nuovo disco, No Gods No Masters (nessun dio, nessun padrone, titolo già esplicativo), questo è il futuro. Lo ha detto durante una intervista alla rivista Rolling Stone: “Come persona nata donna, ma con parecchi attributi solitamente associati agli uomini, mi sono sempre sentita disconnessa con l’idea di femminilità offertami dalla nostra cultura, per cui ora mi identifico molto con la visione non-binary e gender fluid e credo che il suo avvento e la sua diffusione beneficeranno l’umanità”. In che modo, le viene chiesto? “Rimuovendo gli stereotipi relativi a cosa dovrebbe significare essere un uomo o una donna: potremo tutti quanti muoverci in maniera fluida tra queste due polarità e promuovere una versione più libera di noi stessi. E mi riferisco anche alla pressione esercitata sugli uomini affinché diventino maschi alfa, uomini di potere, perché credo che per loro quella pressione sia tanto sfiancante quanto lo è la pressione esercitata sulle donne perché siano attraenti ed eternamente giovani. Se la visione gender fluid si diffonderà, tutte queste aspettative ridicole saranno spazzate via”.

Insomma, tutto facile no? Spazzare via ogni concezione di sé, diventare invisibili, delle nullità, che si muovono tra un sesso e l’altro. Peccato che l’intervistatore non le abbia chiesto che tipo di famiglia si immagini, la cantante, e se ci sarà ancora spazio per i figli. Probabilmente avrebbe risposto che i figli si possono fare artificialmente, non c’è bisogno di una cosa così antiquata come il sesso, o quanto meno il sesso per riprodursi. Che cose brutte, no volersi bene e fare dei figli? L’unica cosa che ci interessa è trovare la propria soddisfazione personale e al diavolo tutto il resto. Lei dice che l’umanità ne beneficerà. Noi pensiamo che sarà un mondo molto, molto triste. L’unica cosa che ci consola è che queste idee appartengono al mondo ricco e benestante dell’occidente, non in Africa e in Asia dove si muore di fame non c’è certo tempo di pensare a queste cose, ma a sopravvivere. E quando l’occidente si sarà auto distrutto, il futuro verrà da lì, da quel povero terzo mondo di cui una come Shirley Manson non si preoccupa di sicuro.

