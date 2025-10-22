Gard, allievo di Amici 25, ha un crollo e ammette le sue insicurezze: "Io bullizzato e costretto a cambiare scuola. Non mi piaccio"

Gard torna a raccontarsi ad Amici 25. Il giovane cantante, allievo di Anna Pettinelli nella scuola di Canale 5, ha avuto un piccolo crollo dovuto alle sue insicurezze. Nel corso del daytime del 22 ottobre, l’allievo si è prima sfogato in un pianto da solo in bagno, poi è andato a lezione di canto, dove si è sfogato con la sua insegnante. Qui Gard – nome d’arte di Gabriele Gard – ha ammesso di non piacersi fisicamente, di aver messo su peso e di aver subito bullismo da piccolo.

“Ero dimagrito perché ho iniziato di nuovo a giocare a calcio, quindi ero perfetto. Poi ho smesso di nuovo… io ci tengo, non mi faccio impazzire, sono molto insicuro, da piccolo che lo sono…”, ha esordito Gard, cercando di trattenere le lacrime. E ha aggiunto: “Ci hanno dato un tema da fare in cui dovevamo raccontarci, ho fatto 20 pagine e lì ho scritto questa cosa. Mi auto isolo per paura di essere isolato, ma da sempre…”.

È a questo punto che il 18enne ha raccontato qualcosa di ancor più delicato della sua vita privata: “Io ho subito bullismo perché ero diverso, non so perché, è la domanda che mi pongo da una vita. – e ha continuato – Ho cambiato due scuole, alle medie e elementari, alle superiori finalmente sto bene. Solo con la musica non ho problemi di autostima, lì sono io, punto.” Tornato in casetta, Gard si è sfogato anche con Flavia, dicendo anche a lei di non piacersi. L’amica lo ha però incoraggiato: “A me tu piaci e lo dico senza vergogna. Per me dai una pista a tutti qui dentro, sia dentro che fuori”, ha ammesso la ragazza di Amici 25.