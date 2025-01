Mezzo secolo di magia, avventure e divertimento: per Gardaland, il parco tematico più grande e famoso d’Italia, il 2025 è un anno importante, che viene ricordato anche con un logo commemorativo ricco di simboli, dorato, che include le due date fondamentali per il parco, il 1975, anno di apertura, e il 2025, anno dell’anniversario. Gardaland inaugura l’ingresso in un anno storico con l’annuncio di un’altra novità: Dragon Empire (l’inaugurazione prevista è fissata per il prossimo aprile), la scintillante area ritematizzata che omaggia le tradizioni dell’Oriente. Dopo l’entusiasmo suscitato lo scorso novembre dall’annuncio della prima grande novità, Animal Treasure Island, Gardaland Resort conferma il proprio impegno nel voler arricchire il parco per creare esperienze uniche per famiglie e giovani. Dragon Empire condurrà i visitatori in un mondo di colori, musiche e celebrazioni all day long. All’ingresso, un maestoso portale dominato dalle tonalità del blu e del rosso e arricchito da lanterne rosse, ventagli decorativi e corde dai cinque colori accoglierà gli ospiti. Nel cuore dell’area ritematizzata, le attrazioni – che riserveranno ulteriori sorprese per i visitatori – saranno affiancate da spettacoli e musiche, destinate a trasformare ogni visita in un’esperienza memorabile.

Pierina Paganelli, furto in casa: è giallo su chi ha chiamato la polizia/ Le versioni di Valeria e Manuela

Gardaland Resort fa capo a Merlin Entertainments, leader mondiale nelle destinazioni di intrattenimento a marchio, offrendo un portfolio diversificato di parchi tematici, attrazioni urbane e resort Legoland in Regno Unito, Stati Uniti, Europa occidentale, Cina e Asia-Pacifico. Dedicata a creare esperienze che ispirano gioia e connessione, Merlin accoglie ogni anno più di 62 milioni di ospiti nella sua vasta proprietà globale in oltre 20 paesi. Esperta nel portare in vita marchi di intrattenimento di fama mondiale, Merlin collabora con partner come il gruppo Lego, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks e Ferrari per creare destinazioni dove i visitatori possono immergersi in una vasta gamma di mondi ispirati ai marchi, giostre e coinvolgenti esperienze di apprendimento.