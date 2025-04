Con la riapertura del più grande parco tematico d’Italia si può dire prenda ufficialmente il via la primavera-estate 2025. Oggi Gardaland Resort inaugura ufficialmente la sua 50ª stagione, un traguardo che celebra la storia del Parco e apre le porte a nuove esperienze pensate per coinvolgere i visitatori di tutte le età. Nei giorni scorsi, la mascotte Prezzemolo ha ispezionato ogni angolo del Parco per assicurarsi che tutto fosse pronto per accogliere gli ospiti e, soddisfatto del risultato, li aspetterà con un look d’eccezione: un elegante abito dorato, simbolo di questo importante anniversario.

“Gardaland celebra la sua 50ª stagione con un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione – ha detto Stefano Cigarini, ad di Gardaland Resort -. Nuove esperienze come A.I. The Future is Here, il nuovo show al Gardaland Theatre dedicato all’intelligenza artificiale, coinvolgeranno il pubblico di oggi, mentre renderemo omaggio alla storia del Parco con appuntamenti speciali come Bim Bum Bam Live.

Per ringraziare chi, in questi 50 anni, ha contribuito a rendere grande Gardaland, abbiamo introdotto iniziative dedicate agli ospiti, come l’ingresso gratuito nel giorno del proprio compleanno. I primi dati sugli abbonamenti, le prenotazioni – sia al Parco che negli hotel del Resort – e i feedback ricevuti confermano un entusiasmo crescente, in particolare tra i visitatori italiani, pronti a festeggiare questo anniversario con noi.

Con le festività pasquali e i ponti primaverili, ci aspettiamo anche un’importante affluenza dai turisti provenienti dall’estero. Per questo, i 3 hotel sono acquistabili online così come è possibile fare il check-in digitale per non perdere neanche un minuto di divertimento, mentre abbiamo aggiunto servizi premium per chi cerca un’accoglienza esclusiva”.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. “Sabato 12 aprile – ha annunciato Cigarini – debutta in anteprima mondiale Animal Treasure Island, una nuova esperienza esclusiva di Gardaland che conferma il ruolo centrale del Resort nel grande mondo di Merlin Entertainments e nel panorama dell’intrattenimento europeo.

Sviluppata per la prima volta proprio qui in occasione del 50° anniversario, con i suoi 600 metri quadrati di percorso, è l’evoluzione della più lunga dark ride acquatica europea: un viaggio immersivo a bordo di grandi barche tematizzate. Grazie a tecnologie all’avanguardia, un suono a 360 gradi, schermi, effetti speciali e uno storytelling immersivo, Animal Treasure Island ridefinirà il concetto di avventura, offrendo un’esperienza senza precedenti”.

