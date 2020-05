Gardaland e Disney World riaprono/ Nuove regole anti-Coronavirus: ecco cosa cambia

Pubblicità

I parchi divertimento di tutto il mondo riaprono i battenti dopo le chiusure forzate a causa del Coronavirus. Lo farà presto Gardaland ma lo seguirà a ruota anche Disney World entrambi con nuove regole al fine di fronteggiare un ritorno dei contagi da Covid-19. Sul fronte italiano, Gardaland ha finalmente annunciato la sua riapertura a partire dal prossimo 13 giugno 2020. Come riferisce VeronaSera, in questi mesi di chiusura il Parco ha messo a punto un “Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezza” al fine di rispettare “le indicazioni INAIL e Regione Veneto accogliendo i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento (IAAPA)”. Aldo Maria Vigevani, ad Gardaland ha spiegato quali saranno le nuove regole per limitare al massimo il rischio contagio: “Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 metri quadri per ogni visitatore”. Inoltre, ha aggiunto, saranno fruibili tutte le attrazioni all’aperto mentre almeno in un primo momento non sarà così per quelle indoor e i teatri che continueranno a restare chiusi.

Sfruttando la tecnologia – ha spiegato ancora Vigevani – “abbiamo implementato un particolare sistema di prenotazione sul web con indicazione vincolante del giorno di visita, oltre ad una App per la prenotazione del proprio turno sulle attrazioni e al ristorante”. Ovviamente non mancherà il controllo diretto di steward che monitoreranno il rispetto delle regole. Inoltre all’ingresso ci saranno delle telecamere a doppia ottica e telecamere termografiche per rilevare la temperatura degli ospiti prima del loro ingresso. Richiesto l’uso di mascherine e il rispetto delle distanze di sicurezza. Anche i dipendenti saranno muniti di appositi DPI e nelle varie attività commerciali sono state installate barriere di plexiglass “per garantire ulteriormente la sicurezza di ospiti e staff”.

GARDALAND E DISNEY WORLD RIAPRONO: LE NUOVE REGOLE

Al pari del nostrano Gardaland riapre seppur gradualmente anche Disney World. A partire dal prossimo 11 luglio, spiega Wall Street Journal inizieranno a riaprire i parchi tematici di Magic Kingdom e Animal Kingdom in Orlando, Florida, mentre le aree del parco Epcot e Disney Hollywood Studios seguiranno il 15 luglio. Anche in questo caso i parchi stanno prendendo precauzioni per proteggersi dal rischio contagio da Coronavirus. Natasha Chen della CNN ha spiegato quali sono le regole da seguire per ospiti e dipendenti ed in che modo cambia il regolamento di Disney World in vista della riapertura. Anche in questo caso, per poter accedere sarà necessario essere muniti di apposite mascherine, tutti saranno sottoposti alla lettura della temperatura e sarà obbligatorio il distanziamento sociale. I pagamenti dovranno avvenire non in contanti e ci saranno diverse aree per la sanificazione. Nell’ambito di una presentazione ai funzionari locali di Orange County, in Florida, Jim MacPhee, vicepresidente senior delle operazioni nel parco, ha descritto i cambiamenti ai quali il Parco andrà incontro per poter riaprire. Torna anche in questo caso il plexiglass che separerà i dipendenti dagli ospiti in alcuni negozi e saranno incoraggiate le transazioni senza contanti. Per il momento parate e spettacoli pirotecnici sono stati temporaneamente sospesi, così come incontri e saluti con attori che indossano i panni di personaggi Disney.



