La prossima settimana è in programma Gardaland Halloween Party 2025, molto più di un concerto. Ecco gli ospiti e il programma

Sarà anche una festa americana, ma Halloween anno dopo anno sta diventando sempre più una festa globale. Non trascurata nemmeno dal parco tematico leader italiano del settore: Gardaland. Qui il 31 ottobre, tra luci mozzafiato, un gigantesco e temibile drago prenderà vita e sembrerà irrompere in scena in Piazza Jumanji, cuore pulsante del Parco e della serata, dove giovani, adulti, famiglie e gruppi di amici vivranno emozioni e adrenalina fino a mezzanotte. Sarà il Gardaland Halloween Party 2025, con Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso, per un’esperienza musicale trasversale.

Gli Eiffel 65, icone della musica dance, con “Blue (Da Ba Dee)” – oltre 15 milioni di copie vendute e un World Music Award – hanno portato l’Italia in cima alle classifiche globali. Dopo successi come “Move Your Body” e “Too Much of Heaven”, il trio è tornato con collaborazioni internazionali come “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, e “Bestiale” con Loredana Bertè. Marvin e Andrea Prezioso animeranno la serata con la loro inconfondibile carica dance. Il duo romano, simbolo della musica elettronica italiana, ha firmato hit intramontabili come “Tell Me Why”, “Let Me Stay” e “Let’s Talk About a Man”. Da oltre vent’anni fanno ballare l’Europa intera, portando sul palco tutta l’energia della dance anni Duemila.

Toccherà poi a Clara, astro nascente del pop italiano. Diventata celebre grazie alla serie “Mare Fuori” e al brano “Origami all’alba” (quadruplo platino), ha vinto Sanremo Giovani 2023 e partecipato a due edizioni consecutive del Festival di Sanremo. Con l’album “Primo” (disco d’oro) e collaborazioni con Fedez e Mr Rain, Clara conferma la sua crescita artistica. Recentemente ha anche prestato la voce alla sigla del reboot “Winx Club: The Magic is Back”, portando la sua musica nel magico mondo delle fate più amate di sempre.

Il palco cambierà ritmo con Sal Da Vinci, artista poliedrico capace di unire generazioni. Cantante, attore e performer, vanta 14 album e 3 colonne sonore, oltre a collaborazioni con Carlo Verdone e Alessandro Siani. Con successi come “Vera” e “Rossetto e caffè” (doppio platino e oltre 100 milioni di visualizzazioni), Sal Da Vinci è oggi tra gli artisti più amati e versatili della scena italiana. Gran finale con Noemi, una delle voci più potenti e amate della musica italiana.

Otto album, un Nastro d’Argento, un Guinness World Record e otto partecipazioni al Festival di Sanremo: la sua carriera è un percorso di successi e rinascite. Da “Sono solo parole” (doppio platino) a “Makumba” con Carl Brave, fino al recente “Se t’innamori muori” tratto dall’album “Nostalgia” (disco d’oro), Noemi continua a emozionare con la sua voce unica.

L’evento, organizzato da FMedia, sarà trasmesso in diretta nazionale su RTL 102.5, media partner ufficiale. Ma Gardaland Halloween Party 2025 è molto più di un concerto: un’esperienza che unisce musica, divertimento e magia. Tra zucche giganti, spettacolari show dal vivo e attrazioni aperte fino a tarda notte, il Parco diventa il palcoscenico principale della notte di Halloween.

L’Experience firmata Gardaland può essere personalizzata a piacere grazie a pacchetti esclusivi che offrono la possibilità di salire sul palco accanto agli artisti e vivere lo show da protagonista.

