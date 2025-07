I 50 anni di Gardaland sono stati celebrati anche con un francobollo della serie "Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy"

Non è davvero frequente che un parco tematico possa vantare un francobollo celebrativo. La filatelia italiana, nel suo programma per il 2025, contempla la serie “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, ed è proprio nell’ambito di questa specialissima sezione che è nato dalla creatività dei più giovani un nuovo francobollo emesso da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione di Gardaland.

L’annullo ufficiale si è svolto la scorsa settimana all’interno del Parco, alla presenza di numerose autorità, a testimonianza del valore della sinergia tra istituzioni, imprese e nuove generazioni. Già disponibile negli uffici postali, nelle tabaccherie e – in via esclusiva – sull’e-shop di Gardaland, il francobollo rappresenta più di un semplice simbolo: è un tributo al Parco come icona del divertimento italiano e un riconoscimento concreto alla visione dei giovani che hanno dato vita al progetto, protagonisti attivi nel raccontare e custodire il patrimonio culturale e popolare del nostro Paese.

“Il progetto, nato dall’idea di circa 34 studenti, dimostra quanto Gardaland sia nel cuore dei ragazzi”, ha dichiarato il professor Gelsomini, intervenuto in rappresentanza della scuola “Enrico Fermi” di Romano di Lombardia (BG). Un’iniziativa perfettamente in linea con la missione di Gardaland Resort, da sempre attento al mondo dei giovani, non solo come pubblico privilegiato del divertimento, ma anche come destinatari di percorsi educativi e opportunità professionali.

Alla cerimonia hanno preso parte, accanto all’amministratore delegato di Gardaland, Stefano Cigarini, e Prezzemolo – la mascotte di casa -, il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il responsabile Corporate Affairs di Filatelia Poste Italiane, Marco Di Nicola, il sindaco di Castelnuovo del Garda, Davide Sandrini, e il Prefetto di Verona, Demetrio Martino.

Nel suo intervento, il Sottosegretario Bergamotto ha sottolineato il valore strategico di Gardaland nel panorama nazionale: “Gardaland è un esempio di eccellenza italiana che va ben oltre l’intrattenimento. La sinergia tra istituzioni e aziende è fondamentale per valorizzare luoghi iconici come questo, simboli viventi del saper fare italiano”.

