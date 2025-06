Gardaland compie 50 anni: il 19 luglio si terrà un evento straordinario. Intanto è attiva una nuova attrazione

Mezzo secolo di Gardaland. Il più grande parco tematico d’Italia (che oggi fa capo a Merlin Entertainments, leader mondiale nelle destinazioni di intrattenimento a marchio) festeggia i suoi primi cinquant’anni con una raffica di eventi, che culminerà nella grande festa (il 19 luglio, giorno del 50esimo compleanno del Parco).

Notriphobia: il 40% degli italiani ne è a rischio per l'estate, a cosa fare attenzione

I parchi tematici, acquatici e faunistici sono in Italia circa 200, oltre ai 230 parchi avventura. I dati SIAE confermano che le strutture tematiche, acquatiche e naturalistiche sono visitate annualmente da oltre 17 milioni di persone, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro.

“Lo sviluppo dei parchi di divertimento – informa l’associazione dei parchi permanenti italiani – è avvenuto in Italia nei primi anni ’60, con i parchi Luneur (sorto nel 1953 ed evolutosi per le Olimpiadi del 1960) a Roma, Edenlandia (1965, ispirato al parco Disneyland, sorto 10 anni prima in California) a Napoli e Idroscalo a Milano, oltre a esperienze quali il Cavallino Matto e La Città della Domenica. Erano una sorta di luna park permanenti, gestiti da qualificati imprenditori del settore dello spettacolo viaggiante.

STAFF HOUSE/ Il nuovo passo del Governo per accompagnare la crescita del settore

Anche alcuni dei primi parchi di divertimento italiani, come Gardaland (1975) sono nati da imprenditori locali e gestori di attrazioni del luna park, i quali, dopo aver visitato i parchi Disney, idearono i primi parchi di divertimento permanenti. Negli anni ’80 furono costruiti i primi parchi acquatici – Caneva World a Lazise sul Lago di Garda, poi con l’Aquasplash di Lignano Sabbiadoro (1985), quindi l’Aquafan di Riccione (1987) e Aqualandia di Jesolo (1989)”.

L’intero comparto attualmente gode di grande slancio “con investimenti che superano le previsioni e un forte impegno nella diversificazione dell’offerta e nella sostenibilità”, ha detto recentemente Luciano Pareschi, Presidente dell’associazione.

Sono le dieci spiagge più belle d'Italia ma non sono quelle che pensi

Gardaland è in prima fila: la sua estate è iniziata con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema Lego in Italia. Da sabato 28 giugno torna anche Gardaland Night is Magic: ogni sera, fino al 10 settembre, il parco resterà aperto fino alle 23 per 13 ore di divertimento con le oltre 40 attrazioni disponibili. Sempre dal 28 giugno ritorna Wreckage, un percorso in movimento (walk-through), che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione.

Ambientato nell’area del celebre roller coaster Oblivion – The Black Hole, Wreckage propone un percorso avvolgente e imprevedibile, all’interno di una stazione spaziale precipitata sulla Terra. Durante l’estate, ogni serata al parco si chiuderà con Forever Gardaland – 50 anni insieme: un nuovo show serale in programma alle 22:45: fontane danzanti, laser, video mapping e la voce di Prezzemolo guideranno gli ospiti in un viaggio tra le epoche e i mondi che hanno fatto la storia del resort.

Il 19 luglio, per il suo cinquantesimo, Gardaland prevede un evento straordinario, con una serata indimenticabile, tra musica, energia e allegria. La festa dell’anniversario sarà trasmessa in diretta sulla radiovisione di RTL 102.5. Dalle 18:30 la piazza si animerà grazie a una serie di DJ set: Alberto Zanni e Stefano Federici the voice apriranno la serata. Massimo Alberti, volto storico di RTL 102.5, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che ripercorrerà le sonorità degli anni ’70, ’80 e ’90, onorando le generazioni che hanno contribuito al successo di Gardaland Resort.

Special guest direttamente da “La febbre del sabato sera” – i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music, infiammerà la piazza con il loro successo mondiale “Disco Inferno”. Sul palco si alterneranno poi artisti che stanno scrivendo la storia della musica italiana, accanto a nuovi talenti. La festa continuerà con i Boomdabash e il loro mix unico di reggae, pop e sonorità urban. A seguire, Sarah Toscano, la giovane vincitrice di Amici e Carl Brave, uno degli artisti più innovativi della scena urban italiana. A chiudere la serata, Rkomi, che con il suo stile inconfondibile ha conquistato ogni generazione e continua a dominare le classifiche.

In cinquant’anni Gardaland ha saputo conquistare un pubblico ampio e diversificato: circa il 70% dei visitatori proviene dall’Italia. Ogni visita a Gardaland Resort è un’occasione per emozionarsi, connettersi e vivere esperienze sempre nuove, come Animal Treasure Island, una novità esclusiva a livello mondiale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI