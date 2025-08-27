Il 6 settembre Gardaland saluta la bella stagione con Stars Night, una serata all'insegna della dance con ospiti speciali

Nel suo 50° anniversario Gardaland saluta la bella stagione con Stars Night, la serata che sabato 6 settembre trasformerà il parco in una gigantesca arena a cielo aperto tra dj set, performance live del corpo di ballo di Gardaland, show acrobatici e laser show. Sull’imponente palco allestito in piazza Jumanji svetteranno un grande astronauta e un intero mondo, simboli di un viaggio tra musica, divertimento e stupore, che accompagneranno gli ospiti per tutta la serata.

Stars Night 2025 – evento organizzato da FMedia – vedrà ospiti d’eccezione della scena musicale italiana e internazionale. Protagonista un gigante della musica dance: Willy William, star con all’attivo successi planetari come Mi Gente, collaborazioni con J Balvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki, e una carriera ai vertici delle classifiche mondiali. Il suo ultimo singolo, Trompeta, è già disco di platino in diversi Paesi. Willy William è uno dei migliori dj francesi al mondo, insieme a David Guetta, con il quale ha realizzato la hit estiva 2025 Cuentale, con la partecipazione anche della superstar latina Nicky Jam.

La line-up di Stars night sarà tutta da ballare: la serata, infatti, prenderà il via già dalle 18:30 con il dj Luca Lazza. Insieme a lui, la voce ufficiale dell’evento, la vocalist Francesca Toffanin: energia pura, carisma e connessione autentica con il pubblico. Performer e speaker radiofonica, trasforma ogni palco in un’esperienza indimenticabile.

Uno dei momenti clou della serata vedrà Albertino, non solo un dj, ma un vero simbolo della cultura dance italiana oltre che leggenda radiofonica: la sua voce e i suoi set hanno segnato un’epoca su Radio Deejay e oggi, da direttore artistico di Radio m2o, continua a innovare e far ballare l’Italia. Con la sua performance, porterà sul palco di Gardaland una selezione di hit che spazia dai grandi classici alle nuove sonorità urban ed elettroniche, confermandosi protagonista assoluto della scena. La carica musicale sarà assicurata anche da una selezione di top dj italiani tra i più apprezzati nei club e nei festival internazionali, Marco Carpentieri e Nicola Fasano.

Stars Night segna la chiusura perfetta dell’estate dei 50 anni di Gardaland e apre la strada ai grandi eventi autunnali. Dal 13 settembre torna Gardaland Oktoberfest, un omaggio alla celebre tradizione tedesca: due settimane di musica folk, birra, pretzel e allegria in perfetto stile bavarese.

L’avventura a Gardaland non finisce qui: i visitatori possono esplorare il mondo sottomarino di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove oltre 5.000 creature acquatiche aspettano solo di essere scoperte, e concedersi un ultimo tuffo a LEGOLAND® Water Park, che rimarrà aperto, senza limiti di età, fino al 14 settembre.

