Gardfield 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione sul gatto dei fumetti

Gardfield 2 è il sequel animato del fortunato Gardfield – Il Film e andrà in onda oggi, 30 maggio, su Italia 1 alle 21:30, quindi in prima serata. Questa pellicola è stata rilasciata nei cinema nel 2006, scritta da Joel Cohen e Alec Sokolow e diretta da Tim Hill, regista abbastanza conosciuto nel settore dell’animazione che va a sostituire Peter Hewitt, ad occuparsi delle musiche è invece Christophe Beck. Anche in questo caso il film è tratto dal fumetto di Jim Davis e si incentra nuovamente sul più famoso gatto arancione, pigro e viziato della tv. Il cast vede il ritorno di Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt nei panni di Jon e Liz, con Bill Murray a doppiare Gardfield e Billy Connolly ad interpretare Lord Manfred Dargis. Tra i doppiatori vi sono anche le voci di attori britannici molto conosciuti e famosi come Tim Curry (It), Sharon Osbourne (moglie del cantante Ozzy Osbourne) e Richard E. Grant (Dracula di Bram Stoker).

Gardfield 2, la trama del film

Dopo le disavventure del primo film Gardfield è tornato con una nuova missione: invadere e conquistare l’Inghilterra. Il suo padron Jon si è infatti recato a Londra per chiedere alla sua fidanzata, Liz, di sposarlo ed è così che Gardfield insieme all’ormai fidato Odie decide di intraprendere una nuova avventura. Il pigro gattone è pronto a creare scompiglio nel regno unito dando vita a tutta una serie di peripezie che lo portano a visitare Buckingham Palace, il Big Ben e ad inseguire le nuove pietanze che la cucina inglese ha da offrire: il pasticcio di carne. Non sarà tutto semplice, in particolar modo quando ci si trova così lontani da casa, ma Gardfield tenterà di cavarsela con la sua fortuna e i propri (scarsi) talenti sempre pronto a regalare sorrisi.

