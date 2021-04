Gareth Bale: “Gli alieni esistono”/ Video, “Ufo segreti governativi, ma li ho visti”

GARETH BALE: “GLI ALIENI ESISTONO MA CE LI NASCONDONO”

Gareth Bale che non ti aspetti, e che pure si dice sicurissimo che gli “alieni esistano, ma che (non si sa bene chi, ndr) li stiano nascondendo al grande pubblico”. Sono queste le ultime affermazioni che destano un certo scalpore, da parte dell’esterno del Tottenham, arrivate in occasione di un breve video di domande e risposte su i più vari argomenti, cui il giocatore gallese è intervenuto, in compagnia del compagno di squadra Joe Rondon. Sui canali social ufficiali del team inglese, nella classica intervista doppia, i tifosi si sono tolti parecchie curiosità su i due Spurs, dal costume preferito in una festa di Halloween al supereroe favorito, ma forse non tutti si aspettavano che Bale dichiarasse, convinto che: “Gli alieni esistono al 100%, ne sono convinto”. E se Rondon al contrario si è detto abbastanza scettico sull’argomento, l’ex Real Madrid invece ha ribadito: “Ripeto, gli alieni esistono al 100% e li stanno nascondendo. Ovviamente ci sono molte teorie di complotto, ma esistono le immagini di Ufo pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Sono vere e sono state rilasciate dal governo stesso”.

GARETH BALE: “HO VISTO UN UFO”

Ma nel corso della doppia intervista, in cui Gareth Bale afferma convinto dell’esistenza degli alieni, che pure questo vengano ad oggi nascosti, il giocatore del Tottenham pure ha allagato la sua teoria. Raccontando nella medesima occasione, dell’esistenza degli Ufo, l’esterno gallese ha pure aggiunto una testimonianza personale: “Chi pilota gli Ufo? So che alcuni Ufo sono probabilmente dei segreti governativi, ma ne ho visto uno una volta”. Pare poi che su tal argomento spesso Bale abbia discusso con i compagni di squadra: di sicuro Rondon è apparso molto scettico mentre sentiva parlare l’esterno gallese (che pure si è mostrato contrariato dall’incredulità dello stesso difensore). Insomma meglio non toccare gli alieni per Bale..

