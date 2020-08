Gareth Bale lascia il Real Madrid?/ Dal ritorno al Tottenham al sogno Milan

Tiene banco in casa Real Madrid il futuro di Gareth Bale. Il rapporto tra l’attaccante gallese ed il tecnico Zinedine Zidane è ai minimi termini e non sono mancati battibecchi nell’ultimo periodo. Arrivato 7 anni fa per 101 milioni di euro, il classe 1989 non è mai riuscito a trovare continuità con la casacca delle Merengues e nell’ultima stagione ha visto poco il campo, anche a causa dei numerosi problemi fisici: 20 presenze, 3 gol e 2 assist tra Liga, Champions League e Copa del Rey. Numeri insoddisfacenti per un calciatore delle sue qualità e non è da escludere un addio in estate, nonostante le smentite dell’entourage. Intervistato lo scorso 21 luglio dalla BBC, l’agente Jonathan Barnett ha annunciato che Bale non si muoverà da Madrid: «Certo, c’è stato interesse nei suoi confronti ma è difficile trovare una società che possa permetterselo».

GARETH BALE LASCIA IL REAL MADRID? LE ALTERNATIVE

«Gareth Bale non sta cercando di sopravvivere a Zidane, non c’è odio: semplicemente l’allenatore non lo fa giocare. Gareth si allena ogni giorno e lo fa bene», ha aggiunto l’agente dell’attaccante gallese. E di certo le pretendenti non mancano: diversi top club europei accoglierebbero a braccia aperte un calciatore delle sue qualità, a caccia di riscatto dopo l’esperienza madrilena tra luci e ombre. Il Tottenham sogna un ritorno “a casa”: Josè Mourinho è un suo grande estimatore e già anni fa provò a portarlo al Manchester United. L’ostacolo resta l’aspetto economico, considerando il lauto ingaggio che Bale percepisce al Real. E poi c’è il sogno Milan: negli scorsi mesi il 31enne è stato accostato ai rossoneri, a caccia di un top player per rilanciare le proprie ambizioni. Ma anche in questo caso l’aspetto economico rappresenta uno scoglio non indifferente…



