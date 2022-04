Gareth Bale via dal Real Madrid a parametro zero/ Futuro a un bivio: Milan ci pensa

Gareth Bale andrà via dal Real Madrid a parametro zero in estate: le loro strade, come riportato da Tuttomercatoweb, si separeranno dopo una lunga e complessa parentesi insieme. Il futuro dell’attaccante, adesso, è ad un bivio: appendere gli scarpini al chiodo all’età di 33 anni oppure trovare un’altra squadra in cui accasarsi? La lista delle pretendenti del gallese è piuttosto lunga, ma è da capire quali siano le volontà del diretto interessato.

Ad influire sulla sua scelta saranno probabilmente anche le sorti del Galles, che sta cercando di qualificarsi attraverso i play-off al Mondiale 2022 in Qatar. Un appuntamento a cui l’attaccante non vorrebbe in alcun modo mancare. La Coppa del Mondo potrebbe essere lo scenario giusto per chiudere la sua carriera, magari togliendosi qualche soddisfazione a suon di gol. Al momento, tuttavia, non c’è nulla di certo, anche perché qualche squadra intanto potrebbe stuzzicarlo con un’offerta irrinunciabile. Anche in Italia.

Gareth Bale via dal Real Madrid a parametro zero: un club italiano lo punta

Gareth Bale andrà via dal Real Madrid a parametro zero, per cui nel caso in cui decida di non ritirarsi sarà presumibilmente uno dei nomi più caldi per la sessione di calciomercato estiva. La corsa al classe ’89 sarà serrata ed a partecipare potrebbe essere anche un club italiano, ovvero il Milan.

La società rossonera aveva in passato già cercato di portare alla sua corte l’attaccante. Le cifre di acquisto non sono mai state un problema e non lo sarebbero neanche questa volta, dato che il gallese non avrà a quel punto nessun contratto in essere con una società. Ad esserlo, invece, potrebbe essere l’ingaggio. Qualche anno fa era stato fatto infatti un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione ed era emerso che il diretto interessato non aveva alcuna intenzione di rinunciare alle maxi cifre percepite con le Merengues. Adesso la situazione sarà cambiata? Non resta che attendere giugno per saperne di più.

