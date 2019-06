Garfield 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 1 giugno 2019)

Garfield 2 riempie la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di questo sabato 1 giugno 2019 a partire dalle ore 21:25. Il film d’animazione è tratto ovviamente dall’omonimo fumetto che è stato ideato e realizzato da Jim Davis. Si tratta di un film prodotto nel 2006 tra una coproduzione britannica – americana che ha visto in Prima fila delle importanti case produttrici come la 20th Century Fox e la Davis Entertainment. Regia della pellicola è stata affidata a Tim Hill, l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Joel Cohen e Alec Sokolow, il montaggio è stato eseguito da Peter S. Elliott, le musiche della colonna sonora sono state composte da Christophe Beck e la scenografia è frutto del lavoro di Anne D. McCulley. Hanno collaborato alla realizzazione di questa pellicola importanti attori come nel caso di Jennifer Love Hewitt, Breckin Meyer, Billy Connolly, Ian Abercrombie e Roger Rees mentre la voce di Garfield nella versione originale è di Bill Murray.

Garfield 2, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Garfield 2. In un importante Castello di Londra vive la principessa Lady Eleanor la quale oltre ad essere la regnante ha una grande passione per il proprio gatto a cui ha dato nome principe. Questa passione la porterà addirittura ad inserire il gatto nel suo testamento quale unico sue reti per cui deputato al trono dopo la sua morte. Particolarità di questo gatto è quella di essere del tutto uguale a Garfield ossia un gatto americano che vive oltreoceano insieme al proprio a adorato padrone. Non appena viene aperto il testamento nel castello inglese l’unico erede umano della principessa deve suo malgrado fare i conti con volere assolutamente Incredibile ho sia quello di prevedere il gatto quale nuovo regnante e quindi vero possessore di tutti i beni patrimoniali. L’erede umano naturalmente non accettando la cosa decide di sbarazzarsi immediatamente del gatto gettandolo nel fiume Tamigi. Il povero gatto riesce Tuttavia a sopravvivere a questa incredibile esperienza e quindi risalendo all’interno del sistema fognario cittadino riesce ad emergere tra le strade del sobborgo dove incontrerà proprio il padrone di Garfield che nel frattempo si era recato nella città da londinese per alcune questioni di natura professionale sentimentale. Garfield Intanto viene notato dal maggiordomo del castello il quale scambiandolo per il gatto destinato a succedere al trono lo porta all’interno della struttura per prendersene cura e quindi mettendogli a disposizione tutte le ricchezze disponibili. Questo sarà il primo atto di tante disavventure di cui Garfield dovrà farsi carico dando così una mano al proprio amico a quattro zampe per riuscire a sbarazzarsi dell’erede umano che sembra essere pronto a tutto pur di centrare i propri obiettivi.

