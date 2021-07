Garfield 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 17 luglio 2021)

Garfield 2 è un film d’animazione che vain ondasu Italia 1 a partire dalle 21.20 di oggi 17 luglio. È il seguito di Garfield il film, tratto dall’omonimo fumetto di Jim Davis. La pellicola è stata diretta nel 2006 da Tim Hill e oltre all’animazione è un mix perfetto tra commedia, avventura e fantastico. Le voci americane che danno vita ai personaggi sono: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connelly, Lucy Davis, Bill Murray, Bob Hoskins. In Italia, i doppiatori hanno la voce di Fiorello, Stefano Crescentini, Enzo Garinei, Oliviero Dinelli, Valentina Mari.

Garfield 2, la trama

Garfield, considerato da tutti il gattino più famoso al mondo, decide di iniziare la sua invasione britannica e di portare scompiglio in tutto il Regno Unito. Ha attraversato tutto il guado in compagnia del suo amico cane Odie, per fare una sorpresa al suo padrone John che si trova a Londra per chiedere in sposa la sua fidanzata, la veterinaria Liz.

La forza di Garfield è proprio quella di riuscire a fare, vedere e ottenere tutto quello che desidera. I suoi prossimi obbiettivi sono Buckingam Palace, Scotlan Yard, il Big Ben e riuscire a mangiare il suo nuovo piatto preferito: il pasticcio di carne macinata. Il destino è sempre a favore del simpaticissimo gatto e così, cogliendo al volo un’occasione fortuita, Garfield prende il posto di Prince, un gatto di stirpe reale, che ha appena ereditato un castello. C’è da chiedersi, infatti, chi più di lui potrebbe meritarselo.

Video, il trailer del film “Garfield 2”

