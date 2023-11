Garibadi geloso di Beatrice e Varrese al Grande Fratello 2023/ “Non vorrei che ci provasse”: il chiarimento

Giuseppe Garibaldi geloso di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

L’ultima settimana la Casa del Grande Fratello 2023 è stata caratterizzata da una scolta inaspettata. Dopo mesi di astio e liti tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non solo è arrivata una vera tregua, ma i due sembrano essere sempre più vicini. L’avvicinamento dell’attore alla collega ha destato parecchio scalpore, al punto che c’è chi parla di strategia. Eppure c’è anche chi crede che in realtà Massimiliano provi un interesse sentimentale per Beatrice.

A temerlo è Giuseppe Garibaldi, che ancora oggi si dice preso per l’attrice. Il concorrente ha notato cambiamenti sospetti nel rapporto tra i due, motivo per il quale ne ha parlato direttamente a Beatrice. L’attrice, dal canto suo, ha smentito ogni interesse nei confronti di Varrese che vada oltre alla tregua decisa di comune accordo.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, il chiarimento sul ‘nuovo’ rapporto di lei con Varrese

“Ma tu davvero pensi che io possa voler dormire con Massimiliano? – ha chiesto Beatrice a Giuseppe – No, dimmelo. Hai voluto interpretare così, il senso è importante. Io volevo dire che il motivo per cui mi sta addosso da 6 settimane era perché voleva dormire con me, quello che sta facendo capire anche adesso.” ha aggiunto. “Secondo te ci sta provando? Io gli ho detto che se vedevo qualcosa che mi dava fastidio glielo dicevo” ha replicato Giuseppe. “No, però non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami. Sdraiati un pochino e respira.” ha quindi concluso Beatrice. Garibaldi pare essersi rassicurato, seppur non del tutto. Un argomento scottante che Signorini affronterà nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2023.

