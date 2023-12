Garibaldi accusa Beatrice Luzzi: “Hai detto che ero il tuo jolly, hai giocato con me”/ Lei: “Io ci tenevo…”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nuovo scontro in diretta al Grande Fratello 2023: lui la accusa di aver giocato

Scoppia un nuovo scontro in diretta al Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tutto nasce da una frase che, in un momento di divertimento e intimità, Beatrice ha detto al bidello: “Con te, mi sono giocata il jolly, non posso giocarmelo di nuovo”. Una frase che Giuseppe riporta subito in confessionale, dicendosi arrabbiato perché preso in giro dall’attrice.

Antonella Fiordelisi "Perla Vatiero? La conosco e mi piace"/ "Mirko Brunetti non è innamorato di lei. Greta…"

Garibaldi accusa infatti Beatrice di aver giocato con lui e di non essere stata interessata veramente a lui, altrimenti perché usare un parola come jolly? L’attrice però parla di fraintendimento e spiega che il jolly da lei citato sarebbe la possibilità di avere una storia dentro la Casa. Essendo una donna adulta con figli, l’attrice non vuole avere troppe storie nella Casa per tutelare anche loro. Garibaldi però non le crede: corre in cucina, prende un pentolino e lo dà a Beatrice: “Tieni, gira la frittata!”. La terribile scenetta lascia Signorini basito, mentre Beatrice ne approfitta per ribadire il suo pensiero: “Con Giuseppe, non ho giocato, mi sono lasciata andare a dei sentimenti. Non sono una giocatrice”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA