Garibaldi contro Varrese al Grande Fratello 2023: “Agisce per manie di protagonismo”/ Lui sbotta e…

Massimiliano Varrese contro Giuseppe Garibaldi: lo scontro continua in diretta al Grande Fratello 2023

Si riaccende lo scontro in diretta al Grande Fratello 2023 tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Una rivalità, la loro, nata dopo una pungente avance fatta dall’attore a Beatrice Luzzi, reduce da un flirt con Garibaldi. Una mossa che Paolo Masella ha definito ‘da infame’, e cha ha fatto indispettire non poco il bidello calabrese. Tra i due è infatti scoppiata un’accesa lite, quasi sfociata in rissa. Il chiarimento tra i due uomini continua dunque in diretta su Canale 5, quando Signorini chiede a Garibaldi quale sia ad oggi il suo pensiero su Massimiliano.

Massimiliano Varrese, stoccata a Garibaldi e a Paolo Masella

“Agisce solo per manie di protagonismo. – tuona Giuseppe – Dal nulla a tavola ha avuto quello sfogo in cui se l’è presa con me, con Letizia, con Angelica. Fino alla mattina abbiamo fatto la spesa insieme e non hai detto niente, poi a pranzo ti sei sfogato.” Ammette però che nelle ultime ore c’è stato una sorta di chiarimento: “Oggi pomeriggio abbiamo chiarito un po’ la situazione”. Varrese chiude l’argomento lanciando una stoccata non solo a Giuseppe, ma anche a chi, come Paolo, ha avuto parole pesanti per lui ma in confessionale: “A me quello che dispiace è che qui vedo un buonismo davvero fastidioso. Si preferisce fare dei confessionali pesanti quando è preferibile dire le cose in faccia.”











